Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε πάνω από 425 ανθρώπους χθες Σάββατο 6/9, στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη υποστήριξης στην Palestine Action («Δράση για την Παλαιστίνη»).

H οργάνωση έσει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική» και τέθηκε εκτός νόμου στις αρχές Ιουλίου, αφού μερικά μέλη της είχαν εισβάλλει σε μία βάση της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) πετώντας μπογιές σε μερικά αεροσκάφη.

Police continue to mass arrest protestors for opposing genocide and the Palestine Action ban. The day after the ban came into force, 29 were arrested. Last month, it was 500. Today, over a thousand people are defying the unjust proscription of a domestic direct action group. pic.twitter.com/HXoqQHQGyM — Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025

Ο αριθμός συμπεριλαμβάνει 25 προσαγωγές για βία κατά της αρχής, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Metropolitan Police, που είχε προειδοποιήσει εξαρχής πως θα προχωρούσε στη σύλληψη οποιουδήποτε εξέφραζε δημόσια και ρητώς την υποστήριξή του στο κίνημα αυτό, που απαγορεύτηκε εξαιτίας βανδαλισμών.

Από την πλευρά της, η οργάνωση κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για ανάμειξη στα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

First arrest at parliament square, today, of a protestor who held a poster declaring support for proscribed group Palestine Action. pic.twitter.com/zcJ0bTDYq2 — Vinnie O’Dowd (@VinnieoDowd) September 6, 2025

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εκατοντάδων υποστηρικτών της «Δράσης για την Παλαιστίνη» κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 500 συλλήψεων που έγιναν στη διάρκεια μιας ημέρας τον προηγούμενο μήνα, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.