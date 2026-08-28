Μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε βιομηχανική περιοχή στο Νίσντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, έπειτα από αναφορές για έκρηξη.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 125 πυροσβέστες με 20 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα και, εφόσον είναι δυνατόν, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς η πυρκαγιά έχει προκαλέσει πυκνούς καπνούς.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίνονται σε πυρκαγιά στην οδό Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν, επισημαίνοντας πως οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στο σημείο θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που έχει δημιουργηθεί.