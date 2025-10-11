Ένας έφηβος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε στο βόρειο Λονδίνο.

Εκεί κλήθηκε η Μητροπολιτική Αστυνομία και συγκεκριμένα στην οδό High Road της περιοχής Άρνος Γκρόουβ, στις 17:40 (τοπική ώρα) την Πέμπτη (09/10) μετά από καταγγελίες για πυροβολισμούς.

Ο 17χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ έφερε σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομικός Κάθριν Ντέμπστερ δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε το σοκ και την ανησυχία που έχει προκαλέσει αυτό στην τοπική κοινότητα στο Άρνος Γκρόουβ και εργαζόμαστε με γοργούς ρυθμούς για τον εντοπισμό των δραστών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια του κοινού».

Η ίδια απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή βίντεο από την περιοχή τη στιγμή των πυροβολισμών να επικοινωνήσει με την αστυνομία στον αριθμό 101 ή να κάνει ανώνυμη αναφορά στην υπηρεσία Crimestoppers.