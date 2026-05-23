Το κλειστό υπόγειο δίκτυο του σταθμού Charing Cross στο Λονδίνο, μετατράπηκε τις τελευταίες ημέρες σε επιχειρησιακό κέντρο του NATO, στο πλαίσιο μεγάλης στρατιωτικής άσκησης που προσομοιώνει σενάριο ρωσικής επίθεσης σε χώρα της Βαλτικής. Πίσω από τις κλειστές αποβάθρες και τους σκοτεινούς διαδρόμους του ιστορικού σταθμού, Βρετανοί και συμμαχικοί αξιωματικοί έστησαν ένα προσωρινό υπόγειο στρατηγείο, επιχειρώντας να δοκιμάσουν τις δυνατότητες αντίδρασης της Συμμαχίας απέναντι σε έναν σύγχρονο πόλεμο υψηλής έντασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent, η άσκηση με την ονομασία «Arcade Strike» οργανώθηκε από το Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), το Συμμαχικό Σώμα Ταχείας Αντίδρασης του NATO που τελεί υπό βρετανική διοίκηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα δεδομένα του πολέμου στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στα drones, στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων σε περίπτωση ρωσικής επιθετικής ενέργειας.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις του Charing Cross, που εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιούνται από το επιβατικό κοινό, επιλέχθηκαν λόγω της ασφάλειας και της απομόνωσης που παρέχουν. Οι χώροι χρησιμοποιούνται συχνά για κινηματογραφικά γυρίσματα, ωστόσο αυτή τη φορά μετατράπηκαν σε κέντρο επιχειρήσεων με στρατιωτικούς χάρτες, συστήματα επικοινωνιών και ομάδες αξιωματικών που παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των σεναρίων μάχης.

Η άσκηση επικεντρώθηκε κυρίως στις τεχνικές ηλεκτρονικού πολέμου. Στρατιωτικές ομάδες του NATO προσομοίωσαν επιθέσεις παρεμβολών στις ρωσικές επικοινωνίες, αλλά και επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι επιτελείς της Συμμαχίας θεωρούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε πως τα φθηνά drones έχουν πλέον τη δυνατότητα να αλλάξουν την ισορροπία στο πεδίο μάχης, προκαλώντας τεράστιες απώλειες ακόμη και σε πανάκριβα οπλικά συστήματα.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο που ανέδειξε το ρεπορτάζ της «Independent» αφορά τα αποθέματα drones της Βρετανίας. Σύμφωνα με αμυντικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επάρκεια για μόλις λίγες ημέρες πολεμικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης. Η εκτίμηση αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Λονδίνο, καθώς οι συγκρούσεις στην Ουκρανία έχουν μετατραπεί σε πόλεμο μαζικής χρήσης drones, με χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη να χρησιμοποιούνται καθημερινά τόσο για επιθέσεις όσο και για αναγνώριση στόχων.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του NATO εκτιμούν ότι η Συμμαχία πρέπει να επιταχύνει επειγόντως την παραγωγή νέων τεχνολογιών και να ενισχύσει τις βιομηχανικές δυνατότητες των κρατών-μελών. Ο επικεφαλής της Χερσαίας Διοίκησης του NATO, στρατηγός Christopher Donahue, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης προετοιμασίας απέναντι στη ρωσική απειλή.

«Η ετοιμότητα μέχρι το 2030 δεν αποτελεί απλώς έναν πολιτικό στόχο. Είναι κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά μέσα από το υπόγειο στρατηγείο του Λονδίνου, τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει ήδη προσαρμόσει τη στρατιωτική της τακτική στα νέα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του ARRC, αντιστράτηγος Mike Elviss, εξήγησε ότι η άσκηση βασίστηκε στη στρατηγική «recce-strike», δηλαδή στον άμεσο εντοπισμό και την ταχεία εξουδετέρωση εχθρικών δυνάμεων πριν αυτές αποκτήσουν επιχειρησιακή ανάπτυξη. Όπως είπε, η ταχύτητα συλλογής πληροφοριών και η δυνατότητα άμεσης προσβολής στόχων αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα σε οποιαδήποτε στρατιωτική αναμέτρηση.

Οι εικόνες από στρατιώτες με πλήρη εξοπλισμό να κινούνται μέσα στις εγκαταλελειμμένες αποβάθρες του λονδρέζικου μετρό προκάλεσαν έντονους ιστορικούς συνειρμούς στη Βρετανία. Πολλοί θυμήθηκαν τις ημέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν χιλιάδες κάτοικοι του Λονδίνου χρησιμοποιούσαν τους υπόγειους σταθμούς ως καταφύγια κατά τη διάρκεια των γερμανικών βομβαρδισμών.

Η χρονική συγκυρία της άσκησης μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Την ίδια εβδομάδα, Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που περιλαμβάνουν ακόμη και σενάρια πυρηνικών επιχειρήσεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Παράλληλα, στην Εσθονία βρίσκεται σε εξέλιξη η άσκηση «Spring Storm», με τη συμμετοχή βρετανικών και συμμαχικών δυνάμεων που εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρωσικής εισβολής στις χώρες της Βαλτικής.

Στο NATO επικρατεί αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ρωσία, παρά τις απώλειες στην Ουκρανία, συνεχίζει να αναβαθμίζει τις δυνατότητές της σε τομείς όπως τα drones, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και οι πυραυλικές επιθέσεις μεγάλης ακρίβειας. Για τον λόγο αυτό, η Συμμαχία επιχειρεί να επανασχεδιάσει τη στρατηγική της, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην τεχνολογία και στη διασύνδεση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων Ευρώπης, στρατηγός Alexus G. Grynkewich, προειδοποίησε ότι το NATO κινδυνεύει να χάσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα αν δεν κινηθεί πιο γρήγορα.

«Αν δεν μάθουμε και δεν προσαρμοστούμε ταχύτερα από τους αντιπάλους μας, τότε θέτουμε σε κίνδυνο τόσο την αποτροπή όσο και τα αμυντικά μας σχέδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη πίεση που επικρατεί στο εσωτερικό της Συμμαχίας για άμεση στρατιωτική και τεχνολογική αναβάθμιση.