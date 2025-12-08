Μια από τις πιο κρίσιμες και καίριες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων μηνών για το Ουκρανικό, θα πραγματοποιηθεί σήμερα (8/12) το απόγευμα στο Λονδίνο, παρουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Οι τέσσερις ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις αμερικανικές προτάσεις για την κατάπαυση του πυρός μετά από τις πρόσφατες συνομιλίες, που πραγματοποίησαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

🚨🌎 Keir Starmer, Emmanuel Macron and Friedrich Merz are all set to meet Ukrainian President Zelensky in London today The objective of this meeting will to be surely see how these deep state puppets can delay and sabotage Trump’s peace negotiations between Russia and Ukraine.… pic.twitter.com/qhVSzeNEYY — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 8, 2025

Αναλυτές υπογραμμίζουν πως το σχέδιο που προωθεί η Ουάσιγκτον, για το οποίο ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ναι μεν έχει δώσει νέα ώθηση στις συζητήσεις, εγείρει όμως και πολλά ερωτήματα.

❗️🇺🇦Zelenskyy is in 🇬🇧London, – spokesperson for the President of Ukraine Nikiforov. Scheduled meetings with Starmer, Macron, and Merz, a joint video call with EU leaders and the NATO Secretary General. The Secretary of the National Security and Defense Council Umerov will also… pic.twitter.com/pkyyHyMcDH — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 8, 2025



Μεταξύ αυτών: τι είδους εγγυήσεις ασφάλειας θα δοθούν στην Ουκρανία και ποιος θα αναλάβει την υλοποίησή τους; Πρέπει να βιαστεί το Κίεβο να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία που μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής στο μέλλον; Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τις αρχικές της απαιτήσεις;

Σύμφωνα με Βρετανούς αναλυτές, ορισμένες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αφήνουν να διαρρεύσει ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία, μήπως το Κίεβο δεχθεί να μπει σε μια διαδικασία ειρήνευσης χωρίς επαρκή στήριξη, υπό την πίεση της αμερικανικής διπλωματίας.

On Monday Volodymyr Zelensky will meet Friedrich Merz, Emmanuel Macron and Sir Keir Starmer in London. But this week’s most pressing choices regarding Ukraine’s future are being made in Brussels https://t.co/ndpMC6sEF7 — The Economist (@TheEconomist) December 8, 2025



«Η συμφωνία πρέπει να είναι βιώσιμη, όχι απλώς άμεση», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Γι’ αυτό, όπως τονίζεται, η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο είναι μια καλή ευκαιρία να διαμορφωθεί μια κοινή Ευρωπαϊκή θέση, ενόψει των πιέσεων των ΗΠΑ για επίσπευση της διαδικασίας. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούν κρίσιμη την εξασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, έτσι ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να μην αφήνει περιθώρια για νέα αποσταθεροποίηση.

🇺🇦 French President Emmanuel Macron said he will meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky, British Prime Minister Keir Starmer and German Chancellor Friedrich Merz in London on Monday to “take stock” of ongoing US-led negotiations.

➡️ https://t.co/PRyMh7PpKa pic.twitter.com/pBpaqLJWBp — AFP News Agency (@AFP) December 6, 2025



Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να ακούσουν από τον Ζελένσκι, ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας, ενώ δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν και τις δικές τους προτάσεις για ένα σύστημα εγγυήσεων, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στις προτάσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνουν Βρετανοί αναλυτές, η σημερινή συνάντηση είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσει καταλυτικά για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα και ίσως καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το επόμενο κεφάλαιο του πολέμου και της διπλωματίας.