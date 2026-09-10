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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, στην High Street του Μπρόμλεϊ στο Λονδίνο, όταν άγρια συμπλοκή κατέληξε σε επίθεση με μαχαίρι, στέλνοντας τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη επτά ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό.
Οι υγειονομικές αρχές και οι αστυνομικές δυνάμεις, συνοδευόμενες από αεροασθενοφόρο, έφτασαν στο σημείο στις 14:19 BST. Από τους τέσσερις τραυματίες, ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τρεις νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο καβγάς ξεκίνησε εντός ή περιμετρικά καταστήματος KFC, με την εταιρεία να αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα.
Το επεισόδιο προκάλεσε πανικό στους γύρω επαγγελματίες και περαστικούς. Η διευθύντρια του γειτονικού καταστήματος τυχερών παιχνιδιών «Merkur Slots» περιέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε η συμπλοκή, αναφέροντας πως από τον φόβο της έσπευσε να κλειδώσει την πόρτα, προστατεύοντας τρεις πελάτες στο εσωτερικό μέχρι να κοπάσει η ένταση.
Οι αρχές παραμένουν στο σημείο διεξάγοντας έρευνες, ενώ ξεκαθαρίζουν πως το συμβάν θεωρείται μεμονωμένο και δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.