Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, στο ανατολικό Λονδίνο, όταν ξέσπασαν άγριες συμπλοκές μεταξύ υποστηρικτών δύο αντίπαλων πολιτικών κομμάτων του Μπανγκλαντές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και ένας εξ αυτών να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε έξω από τον χώρο εκδηλώσεων Mayfair Venue, στο Ρόμφορντ του Λονδίνου, με αφορμή εκδήλωση υποδοχής προς τιμήν του Ναχίντ Ισλάμ, επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος Πολιτών (National Citizen Party – NCP), ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βρετανία.

Αντιμέτωποι βρέθηκαν υποστηρικτές του NCP και μέλη ή υποστηρικτές της Αουάμι Λιγκ, του κόμματος της πρώην Πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σεΐχ Χασίνα, του οποίου η πολιτική δραστηριότητα έχει ανασταλεί στη χώρα.

Οδομαχίες 20 λεπτών και επέμβαση της αστυνομίας

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ομάδες ανδρών να καταδιώκουν η μία την άλλη, να ανταλλάσσουν χτυπήματα με ξύλα και ρόπαλα, καθώς και να εκτοξεύουν μπουκάλια και αυγά. Η ένταση επεκτάθηκε γρήγορα στους γύρω δρόμους, με τους κατοίκους να παρακολουθούν τα επεισόδια από τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι συμπλοκές διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά, μέχρι να επέμβει η αστυνομία, η οποία φέρεται να χρειάστηκε να κάνει χρήση γκλομπ, προκειμένου να διαλύσει τις συγκεντρωμένες ομάδες και να αποκαταστήσει την τάξη. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι στα επεισόδια συμμετείχαν περίπου 50 άνδρες, χωρίς να έχουν αναφερθεί συλλήψεις μέχρι την ώρα της σχετικής ενημέρωσης.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση στις 22:12 για περιστατικό στην περιοχή Chadwell Heath. Διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες σε έξι τραυματίες επί τόπου και μετέφεραν έναν από αυτούς σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ορισμένοι εκ των τραυματιών έφεραν χτυπήματα στο κεφάλι καθώς και τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα.

Μετά το πέρας των επεισοδίων, ο Ναχίντ Ισλάμ κατηγόρησε υποστηρικτές της Αουάμι Λιγκ ότι επιτέθηκαν σε Μπανγκλαντεσιανούς κατοίκους του εξωτερικού και φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει την εκδήλωση, ζητώντας από τις βρετανικές Αρχές να προχωρήσουν σε άμεση και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης.