Ρεπορτάζ : Αντώνης Ζήβας

Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου πολίτες και εργαζόμενοι στην καρδιά του Λονδίνου, καθώς δεκάδες Βρετανοί αγρότες οδήγησαν τα τρακτέρ τους έως το κέντρο της πρωτεύουσας, στις περιοχές γύρω από το Κοινοβούλιο και το Westminster, για να διαμαρτυρηθούν για τις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση Finance Bill.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα αντιδράσεων που έχουν ξεσηκώσει τους βρετανούς αγρότες από το φθινόπωρο του 2024, όταν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σχέδια για αλλαγές στο καθεστώς Agricultural Property Relief (APR) και Business Property Relief (BPR), που μέχρι σήμερα απαλλάσσει την κληρονομιά γεωργικών περιουσιών από φόρο κληρονομιάς.

Οργή για τις αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προβλέπουν ότι από Απρίλιο του 2026 περιουσίες που υπερβαίνουν την αξία του 1 εκατομμυρίου λιρών, θα υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς 20%, μια σημαντική ανατροπή μιας πρακτικής που υπήρχε από τη δεκαετία του 1990 και θεωρείτο βασικό μέτρο για να παραμείνουν οι οικογενειακές φάρμες στους απογόνους τους.

Πολλοί παραγωγοί υποστηρίζουν ότι αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε διάσπαση ή πώληση αγροκτημάτων απλώς για την κάλυψη του φόρου, καθώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις συχνά είναι «πλούσιες σε περιουσιακά στοιχεία αλλά φτωχές σε ρευστό».

Οι αγρότες και οι οργανώσεις τους, όπως η National Farmers’ Union (NFU), κατήγγειλαν τις νέες διατάξεις ως «καταστροφικές για τις οικογενειακές αγροτικέςεκμεταλλεύσεις», και υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν προέβη σε ουσιαστικό διάλογο με τον κλάδο πριν από τις ανακοινώσεις των αλλαγών.

Οι διαμαρτυρίες στο Λονδίνο

Παρά τις απαγορεύσεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για την είσοδο αγροτικών μηχανημάτων στο κέντρο του Λονδίνου, περίπου 20 τρακτέρ εμφανίστηκαν κοντά στο Κοινοβούλιο και το Whitehall κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους και τραβώντας την προσοχή των διερχόμενων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφίες του Reuters, οι οδηγοί τρακτέρ είχαν τα μηχανήματα τους παρατεταγμένα γύρω από το Κοινοβούλιο, με πλακάτ που επικριτικά στόχευαν την κυβέρνηση και τη νέα φορολογική πολιτική, ενώ αρκετοί «μάρσαραν» τις μηχανές τους προκαλώντας θόρυβο στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Φόβοι για το μέλλον των οικογενειακών αγροκτημάτων

Από πλευράς αγροτών, οι αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς θεωρούνται απειλή για τη διατήρηση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, μια πρακτική που για πολλές οικογένειες έχει διαρκέσει για γενιές. Όπως υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της NFU Tom Bradshaw, η μεταρρύθμιση είναι «δομικά λανθασμένη» και μπορεί να αποστερήσει την ικανότητα των αγροτών να διατηρήσουν τη γη και την επιχείρηση που έχουν χτίσει.

Παράλληλα με τις διαδηλώσεις στο Λονδίνο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενδοκομματική αντιπαράθεση ενισχύεται και εντός του κυβερνώντος κόμματος των Εργατικών, με δεκάδες βουλευτές να ετοιμάζουν κινήσεις αντίστασης ή να απέχουν από κρίσιμες ψηφοφορίες, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης πολιτικής.

Πέρα από το φόρο: ευρύτερη ανησυχία

Οι αγρότες επικαλούνται επίσης την αυξανόμενη πίεση από την αύξηση του κόστους παραγωγής, δυσκολίες μετά το Brexit και την κλιματική αλλαγή, θέματα που κατά τους ίδιους επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη θέση τους, και κάνουν τις φορολογικές αλλαγές ακόμη πιο επώδυνες.

Οι κινητοποιήσεις δείχνουν να αποτελούν μέρος ενός μακρόπνοου και συνεχιζόμενου κινήματος, γνωστού στη Βρετανία ως «The Great British Tractor Rebellion» (μεταφ. η μεγάλη βρετανική επανάσταση των τρακτέρ,)στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες παραγωγοί από όλη τη χώρα από τον Νοέμβριο του 2024.

Με πληροφορίες από: Reuters