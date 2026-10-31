Σε αιφνιδιαστικές αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της βρετανικής πολιτικής σκηνής προχώρησε η Λόρα Κούνσμπεργκ. Η διακεκριμένη ρεπόρτερ και παρουσιάστρια του BBC μοιράστηκε, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, προσωπικές στιγμές έντονης αμηχανίας με κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ένα ασυνήθιστο τετ-α-τετ σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου αντίκρισε υπουργό ξαπλωμένο στο κρεβάτι πλάι στη σύντροφό του.

More in tomorrow’s @thetimes ! https://t.co/9Roqq7LvMH — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) October 30, 2026

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της συγγραφικού εγχειρήματος με τίτλο «Pay Attention», προγραμματισμένου να εκδοθεί στις 5 Νοεμβρίου. Η 50χρονη δημοσιογράφος, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο δίκτυο και σήμερα ηγείται της εκπομπής «Sunday with Laura Kuenssberg», έθιξε τόσο ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης όσο και την ασφάλεια των πρωτοεμφανιζόμενων εργαζομένων στον χώρο της εξουσίας.

Το αναπάντεχο τετ-α-τετ σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Ανατρέχοντας σε παλαιότερο συνέδριο κόμματος, η Κούνσμπεργκ περιέγραψε πώς μια τυπική συνάντηση εργασίας μετατράπηκε σε μια εξαιρετικά περίεργη κατάσταση. Ενώ είχε συμφωνήσει να συναντήσει ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου μαζί με σύμβουλό του για ενημέρωση, μπαίνοντας στον χώρο βρήκε τον υπουργό ξαπλωμένο στο κρεβάτι με ξεκούμπωτο πουκάμισο, έχοντας δίπλα του τη σύντροφό του.

Ερωτηθείσα εάν το ζευγάρι μπορεί να επιθυμούσε κάποια ερωτική επαφή μαζί της, η δημοσιογράφος δεν απέρριψε το σενάριο, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις: «Μπορεί να το ήθελαν, μπορεί και όχι. Ίσως και να παρεξήγησα εντελώς τα δεδομένα. Όπως και να έχει, ένιωσα απίστευτα άβολα», σχολίασε.

Χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του πολιτικού ή τη χρονική περίοδο του συμβάντος, εξήγησε πως φρόντισε να καταναλώσει βιαστικά το ποτό της και να εγκαταλείψει αμέσως τον χώρο, αρνούμενη να δώσει συνέχεια.

🚨 NEW: Laura Kuenssberg has revealed a Government Minister may have wanted a threesome with her after she arrived for an interview in his hotel room to find him on the bed shirtless with his partner waiting “It was very uncomfortable” https://t.co/5Wm7PAdEVN — Politics UK (@PolitlcsUK) October 30, 2026

Ανεπιθύμητα αγγίγματα και παραβίαση ορίων

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό. Η παρουσιάστρια έκανε λόγο για μια σειρά από δυσάρεστες συμπεριφορές που αντιμετώπισε κατά τη διαδρομή της. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε σε έγγαμο υπουργό μεγαλύτερης ηλικίας ο οποίος, αφού την είχε καλέσει στο θέατρο, επιχείρησε αργότερα να την αγγίξει απρεπώς, μια κίνηση που την οδήγησε να κόψει οριστικά κάθε επαφή μαζί του.

Σε άλλη περίπτωση, πρώην κυβερνητικό στέλεχος συνήθιζε να τη φιλάει επανειλημμένα στο κεφάλι σε κάθε συνάντησή τους. «Δεν αισθάνθηκα ποτέ απειλή, ήταν όμως μια εξαιρετικά παράδοξη κίνηση», δήλωσε. Παράλληλα, στο βιβλίο της καταγράφει ένα «ανατριχιαστικό» μήνυμα που είχε λάβει σχετικά με την ενδυμασία της στον τηλεοπτικό αέρα.

Η ίδια φρόντισε να υπογραμμίσει τα αυστηρά επαγγελματικά της όρια: «Δεν διατηρώ φιλίες με πολιτικούς. Πολλοί από αυτούς είναι ευχάριστοι άνθρωποι, αλλά δεν έχω κοινωνικές σχέσεις μαζί τους».

Το κλίμα στο Γουέστμινστερ και οι ευάλωτοι νέοι

Οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν αφορμή για να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό της για την κουλτούρα που επικρατεί στα βρετανικά κέντρα αποφάσεων. Εστίασε ιδιαίτερα στους νεότερους επαγγελματίες, οι οποίοι συχνά στερούνται τα μέσα για να προστατευτούν: «Υπάρχει διάχυτη ανησυχία στο Γουέστμινστερ για τους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές», τόνισε.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Σύμφωνα με διακομματική έρευνα του 2018, ένας στους πέντε εργαζομένους στο βρετανικό Κοινοβούλιο είχε βιώσει σεξουαλική παρενόχληση ή είχε γίνει μάρτυρας ανάρμοστων περιστατικών.

Το νέο βιβλίο και οι αντιδράσεις

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, με τον γνωστό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν να αναδημοσιεύει το θέμα στα κοινωνικά δίκτυα σχολιάζοντας με τη λέξη «Whoa…» και εικονίδια φωτιάς.

Στο επερχόμενο βιβλίο της «Pay Attention», η Κούνσμπεργκ επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις ριζικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, από το δημοψήφισμα για το Brexit και την επιρροή των social media μέχρι την άνοδο του κόμματος Reform UK.

Όπως εξήγησε, στόχος της ήταν να συνθέσει τα κομμάτια μιας εποχής ραγδαίων μεταβολών, αν και δεν έκρυψε το αναμενόμενο άγχος για την πρώτη της συγγραφική απόπειρα: «Ο καθένας θα κρίνει μόνος του. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις του κοινού όταν εκθέτει για πρώτη φορά ένα βιβλίο».