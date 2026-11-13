Ως «προφανώς συντονισμένες» και πιθανότατα συνδεδεμένες με «ξένη παρέμβαση» χαρακτήρισε τις ψεύτικες απειλές για βόμβα που πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Μιλώντας την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, ο Γάλλος αξιωματούχος έστρεψε τα βλέμματα σε εκστρατείες αποσταθεροποίησης, καθώς τα περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία για κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου.

Στο στόχαστρο η Ρωσία για αποσταθεροποίηση

Αναφερόμενος ειδικά στα περιστατικά που αφορούν τον κλάδο των μεταφορών, ο κ. Νουνιές υπογράμμισε πως «με τις προειδοποιήσεις για βόμβα στην πολιτική αεροπορία θεωρούμε επίσης ότι υπάρχει ενδεχόμενο ξένης παρέμβασης, πολύ ξεκάθαρα».

Ερωτηθείς για την προέλευση αυτών των ενεργειών, δε δίστασε να κατονομάσει πιθανούς υπευθύνους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ρωσία και άλλες χώρες πιθανόν που θέλουν να μας αποσταθεροποιήσουν και οργανώνουν εκστρατείες» ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από τις απειλές.

Όπως εξήγησε, «η πιο πρόσφατη εκστρατεία προειδοποιήσεων για τοποθέτηση βόμβας στην πολιτική αεροπορία έχει επηρεάσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κατά συνέπεια έχουμε βάσιμες υποψίες».

Το χρονικό των απειλών σε σχολεία και πτήσεις

Η ανησυχία εδράζεται σε μια σειρά διαδοχικών συναγερμών σε ολόκληρη την ήπειρο. Την Τετάρτη, σχολεία στην Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία δέχθηκαν προειδοποιήσεις για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ την Πέμπτη αντίστοιχα μηνύματα έλαβαν τρία σχολεία στη Γαλλία.

Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου, δεκάδες πτήσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο ψεύτικων απειλών. Τα περιστατικά αυτά ανάγκασαν αεροσκάφη να αλλάξουν πορεία, οδήγησαν σε εκκενώσεις επιβατών και ενδελεχείς ελέγχους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η συνοδεία τους από μαχητικά αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ποτέ κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Συνεργασία με την Europol και μήνυμα καθησυχασμού

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι ευρωπαϊκές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή. Όπως ανέφερε ο Γάλλος υπουργός, «διεξάγονται έρευνες κυρίως σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Europol, και οι υπηρεσίες Πληροφοριών ανταλλάσσουν πολλές πληροφορίες σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή αυτών των προειδοποιήσεων για βόμβα, οι οποίες είναι προφανώς συντονισμένες».

Απαντώντας, τέλος, στην ανησυχία τηλεθεάτριας σχετικά με το αν οι πολίτες διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο, ο Λοράν Νουνιές διευκρίνισε ότι «οι απειλές για βόμβα» εμφανίζονται «κατά κύματα». «Υπάρχουν στιγμές που δεχόμαστε μεγάλο αριθμό προειδοποιήσεων οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι ψεύτικες», σημείωσε, καταλήγοντας ωστόσο με τη διαβεβαίωση πως «τις αντιμετωπίζουμε πάντα πολύ σοβαρά».