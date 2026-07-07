Νέα ένταση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις από τους υγειονομικούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προχωρήσει σε πλήγματα στη Γάζα μετά την εκεχειρία με τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε με αμερικανική μεσολάβηση, τον περασμένο Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί μαχητές που απειλούν τις δυνάμεις του ή που συμμετείχαν στην επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο 2023.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας. Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο διορισμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απεσταλμένος του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, έχει δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές έχουν παραβιάσει τη συμφωνία. Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας πριν από οκτώ μήνες, περισσότεροι από 1.070 Παλαιστίνιοι, πολλοί εκ των οποίων άμαχοι, και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι δύο πλευρές. Η Χαμάς δεν αποκαλύπτει τον αριθμό των μαχητών της που έχουν σκοτωθεί.