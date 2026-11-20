Συνολικά έξι νεκρούς άφησαν πίσω τους οι σημερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη ενημέρωση των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, οι οποίες επιχείρησαν στα σημεία των επιθέσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, ανέφερε πως τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αεροπορικού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ. Άλλοι δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιδρομές drones σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στην Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Νουσεϊράτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έβαλαν στο στόχαστρο μαχητές» σε διαφορετικές τοποθεσίες, διευκρίνισε εκπρόσωπος των IDF στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την επομένη της ολοκλήρωσης μιας χερσαίας επιχείρησης στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πέρα από τη ζώνη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 60% του παλαιστινιακού θύλακα. Σύμφωνα με τις IDF, η χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε την Τετάρτη αποσκοπούσε στην καταστροφή σήραγγας που αποτελούσε απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.