Σε ανακοίνωση τους, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέφεραν τον θάνατο ακόμη δύο στρατιωτών, που έχασαν την ζωή τους σε μάχη στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στρατιωτών από την χερσαία επιχείρηση κατά της Χαμάς έφτασε στους 68.

Πρόκειται για τον επιλοχία Ιλία Σενκίν, 20 ετών, από το Νοφ Χαγκαλίλ, στρατιώτη στο τάγμα Rotem της ταξιαρχίας Givati και τον Άρνον Μοσέ Αβραάμ Μπενβενίστι Βάσπι, 26 ετών από το Γεσούντ Χαμαάλα, αξιωματικός στο τάγμα αναγνώρισης της ταξιαρχίας Givati.

Πηγή: Times Of Israel

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, ότι κατέστρεψαν την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής μαχητικών τη νύχτα.

«Η κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, η οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή, χτυπήθηκε καθώς τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

