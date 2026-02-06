Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Λος Άντζελες, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε κατάστημα 99 Ranch Market, στη συνοικία Γουέστγουντ. Το όχημα, αφού συγκρούστηκε με ποδηλάτη, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό του καταστήματος.

❗️⚠️🇺🇲 – A tragic incident occurred Thursday afternoon when a vehicle driven by an elderly woman crashed into the 99 Ranch Market grocery store on the 1300 block of Westwood Boulevard, near Rochester Avenue and just blocks from the UCLA campus. According to the Los Angeles Fire… pic.twitter.com/w91xc3opys — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 5, 2026

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Επίσης τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση και δύο με ελαφρά τραύματα. Άλλα δύο άτομα αρνήθηκαν τη διακομιδή, παρά τις συστάσεις των διασωστών.

At least 3 killed and 6 others injured after an elderly woman rams her vehicle into a grocery store in Los Angeles. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/xQmmFwAGlg — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 5, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA), ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι αστυνομία, πυροσβεστική και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Δημαρχείου παραμένουν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πηγή: Associated Press