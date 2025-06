Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, να απειλεί την κυβέρνηση Τραμπ με δεύτερη μήνυση μετά την ανάπτυξη πεζοναυτών.

Υπενθυμίζεται πως ο Νιούσομ και ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα έχουν ήδη μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες χωρίς την άδεια του Νιούσομ.

Ο Νιούσομ έγραψε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους πολίτες να «ξυπνήσουν»!

U.S. Marines serve a valuable purpose for this country — defending democracy. They are not political pawns. The Secretary of Defense is illegally deploying them onto American streets so Trump can have a talking point at his parade this weekend. It’s a blatant abuse of power.… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2025

«Οι Αμερικανοί πεζοναύτες υπηρετούν έναν πολύτιμο σκοπό για αυτή τη χώρα – την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Δεν είναι πολιτικά πιόνια. Ο υπουργός Άμυνας τους αναπτύσσει παράνομα στους αμερικανικούς δρόμους, ώστε ο Τραμπ να έχει ένα θέμα συζήτησης στην παρέλασή του αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας. Θα κάνουμε μήνυση για να το σταματήσουμε αυτό», έγραψε ο Νιούσομ.

Η κατάσταση συνεχίζει να είναι τεταμένη στην Καλιφόρνια, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.

In Los Angeles… If there is a fire, your leaders will do nothing to protect you. They will let your home burn. If there is a riot, endangering your life and property, your leaders will tell law enforcement to stand down. Los Angeles is a shit hole.pic.twitter.com/JVGcQlFzCV — Eric Matheny 🎙️ (@ericmmatheny) June 9, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσει άλλους 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ενεργοποιεί 700 πεζοναύτες στην περιοχή του Λος Άντζελες για να βοηθήσουν την ομοσπονδιακή αντίδραση στις διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης, επιβεβαιώνει το Πεντάγωνο.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν έξω από το κέντρο του Λος Άντζελες την Παρασκευή, αφού προέκυψε ότι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Επιβολής του Τελωνείου Μετανάστευσης (ICE) πραγματοποιούσαν επιδρομές σε όλη την πόλη.

Η αστυνομία κινήθηκε εναντίον των διαδηλωτών τη Δευτέρα, εκτοξεύοντας σφαίρες από καουτσούκ κατά του πλήθους, το οποίο εθεάθη να διαλύεται στους δρόμους του Λος Άντζελες. Μάλιστα, τραυματίστηκε ένας φωτογράφος και μία Αυστραλή δημοσιογράφος που κάλυπταν τα γεγονότα, όταν χτυπήθηκαν από πλαστικές σφαίρες.

Διαμαρτυρίες κατά των μαζικών απελάσεων ξεκίνησαν και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, με πορείες στην Τάμπα της Φλόριντα, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης και στο Χιούστον του Τέξας.

Η ένταση αυξάνεται τις τελευταίες ώρες

Η νύχτα έχει πέσει στο Λος Άντζελες, καθώς διαδηλωτές και αστυνομία βρίσκονται αντιμέτωποι στο κέντρο της πόλης, με την ένταση να αυξάνεται τις τελευταίες ώρες.

Όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής:

Αστυνομικοί συλλαμβάνουν διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες, κοντά στο Little Tokyo και το Arts District, οδηγώντας τους σε αστυνομικά λεωφορεία με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Νωρίτερα, η αστυνομία διέλυσε το πλήθος χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης (flash bangs) και πλαστικές σφαίρες, ενώ βίντεο δείχνουν διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα προς την αστυνομία.

Απομάκρυνση δημοσιογράφων του CNN

Συνεργείο του CNN απομακρύνθηκε από την αστυνομία από ζώνη διαδηλώσεων στο κέντρο του Λος Άντζελες. Ένας αστυνομικός είπε στον δημοσιογράφο Jason Carroll και στα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου να βάλουν τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους και στη συνέχεια οδηγήθηκαν εκτός της ζώνης διαδηλώσεων.

Διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο: Παρόμοιες διαδηλώσεις κατά της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) έχουν σημειωθεί σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Σαν Φρανσίσκο, Νέας Υόρκης, Ατλάντα, Σιάτλ, Ντάλας, Λούιβιλ και άλλων πόλεων. Η αστυνομία προχώρησε σε «πολλές» συλλήψεις στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον 150 άτομα συνελήφθησαν στο Σαν Φρανσίσκο.

Ανάπτυξη του στρατού

Περίπου 1.700 μέλη της Εθνοφρουράς επιχειρούν τώρα στη μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διπλασιάσει τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, ενεργοποιώντας ακόμη 2.000 σήμερα. Περίπου 700 πεζοναύτες έχουν επίσης ενεργοποιηθεί.

Δήμαρχος καταγγέλλει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων: Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Karen Bass δήλωσε ότι η πόλη χρησιμοποιείται ως «πείραμα» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την «δοκιμαστική περίπτωση» για την αφαίρεση εξουσιών από τις τοπικές αρχές. Αντέδρασε έντονα σε σχόλια που λένε ότι το Λος Άντζελες «έχει καταληφθεί από παράνομους μετανάστες και εγκληματίες», λέγοντας ότι η κατάσταση ήταν ειρηνική μέχρι την παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η ίδια κάλεσε τους αξιωματούχους να «σταματήσουν τις επιδρομές», σε ανάρτησή της στο X.

«Υπάρχει ένας πραγματικός φόβος στο Λος Άντζελες αυτή τη στιγμή. Γονείς, εργαζόμενοι, παππούδες και γιαγιάδες, νέοι άνθρωποι φοβούνται να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους», έγραψε η Bass.

«Είμαστε μια πόλη μεταναστών. Η Ουάσινγκτον επιτίθεται στους ανθρώπους μας, στις γειτονιές μας και στην οικονομία μας», συμπλήρωσε.

Stop the raids. There is a real fear in Los Angeles right now. Parents, workers, grandparents, young people scared to go about their daily lives. We are a city of immigrants. Washington is attacking our people, our neighborhoods and our economy. pic.twitter.com/dBHaHC7Yzz — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 10, 2025

Μήνυση από την πολιτεία της Καλιφόρνια

Η πολιτεία της Καλιφόρνια υπέβαλε μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας από το δικαστήριο να κρίνει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ως αντισυνταγματική και να σταματήσει μελλοντικές αναπτύξεις, ενώ αναμένεται και δεύτερη μήνυση για την ανάπτυξη πεζοναυτών.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem δήλωσε στο Fox News ότι οι διαδηλωτές στο Λος Άντζελες πληρώνονται και ότι οι διαδηλώσεις είναι «επαγγελματικά οργανωμένες», ωστόσο δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.