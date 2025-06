Στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου για τους μετανάστες και το σχέδιο μαζικών απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται πλέον η περιοχή της Καλιφόρνιας και ειδικότερα το Λος Άντζελες, στο οποίο κατέφτασαν ήδη τα πρώτα γκρουπ της Εθνοφρουράς, μετά από εντολή του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η πρώτη ομάδα της Εθνοφρουράς έφτασε στην κομητεία του San Bernardino και ήδη έλαβαν θέσεις μπροστά από το κέντρο κράτησης του Λος Άντζελες, όπου μεταφέρονται οι μετανάστες που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής στις ΗΠΑ.

National Guard Arrived in Los Angeles

Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.

It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.

It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC

