Σε διπλή τραγωδία εξελίχθηκε η ειδησεογραφική κάλυψη ενός πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης. Ένα ελικόπτερο που μετέφερε δημοσιογραφική αποστολή για την κάλυψη του τροχαίου δυστυχήματος συνετρίβη στην περιοχή Τσάτσγουορθ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένας ακόμη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο —το οποίο φέρεται να ανήκει στον τηλεοπτικό σταθμό KNBC/NBC Los Angeles— βρισκόταν στον αέρα για να μεταδώσει εικόνες από ένα σοβαρό τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα στην περιοχή.

Η πτώση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτήρια, κοντά στη Mason Avenue. Το ελικόπτερο κατέληξε δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα και μεταλλικά κοντέινερ, τυλιγμένο στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, με περισσότερους από 50 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι Αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων.

Δείτε βίντεο από το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου:

Το χρονικό της διπλής τραγωδίας

Η συντριβή σημειώθηκε λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου, περίπου δύο ώρες νωρίτερα, είχε εκτυλιχθεί το πρώτο δράμα της βραδιάς. Στη διασταύρωση Nordhoff Street και De Soto Avenue, ένα όχημα τύπου SUV είχε συγκρουστεί σφοδρά με αστικό λεωφορείο του δικτύου Metro.

Από εκείνη τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα συντρίμμια. Τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν ζωντανά τις προσπάθειες διάσωσης, όταν έγινε γνωστό ότι ένα από τα ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή είχε χαθεί από τα ραντάρ.

Την έρευνα για τα αίτια της πτώσης έχουν ήδη αναλάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η πτήση ρουτίνας για την ενημέρωση του κοινού κατέληξε σε αυτήν την τραγωδία.