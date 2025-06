Ένταση επικράτησε σε συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ όταν ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, Άλεξ Παντίγια, από την Καλιφόρνια απομακρύνθηκε βίαια από την αίθουσα, καθώς επιχείρησε να διατυπώσει ερωτήσεις.

«Είμαι ο γερουσιαστής Άλεξ Παντίγια. Έχω ερωτήσεις για την επικεφαλής», φώναξε ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στον χώρο, την ώρα που δύο άνδρες τον απωθούσαν εκτός αίθουσας.

“I’m Senator Alex Padilla. I have questions for the Secretary” pic.twitter.com/jC59dWWH1x

Senator Padilla is forcibly shoved out of Kristi Noem’s press briefing:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Παντίγια, ο γερουσιαστής ρίχτηκε στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες κατά την απομάκρυνσή του από τη συνέντευξη.

US Senator Alex Padilla gets handcuffed after interrupting a news conference by Homeland Security Secretary Kristi Noem. pic.twitter.com/1hDBXL3PIY

Από την πλευρά της, η Κρίστι Νόεμ δήλωσε πως προτίθεται να επικοινωνήσει με τον Παντίγια προκειμένου να κατανοήσει τις ανησυχίες του, προσθέτοντας πως όλοι θα συμφωνούσαν ότι η πολιτισμένη συζήτηση είναι απαραίτητη, ειδικά μεταξύ ηγετών και δημόσιων λειτουργών. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει ήδη προσπαθήσει να συζητήσει με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Νιούσομ, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, κατήγγειλε τη βίαιη απομάκρυνση του γερουσιαστή, αναφέροντας: «Αυτό είναι εξωφρενικό, δικτατορικό και ντροπιαστικό. Ο Τραμπ και οι δυνάμεις του είναι εκτός ελέγχου. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα».

Senator Alex Padilla is one of the most decent people I know.

This is outrageous, dictatorial, and shameful.

Trump and his shock troops are out of control.

This must end now. https://t.co/rE7wu9Q63O

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 12, 2025