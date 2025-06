Πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε ο υποδιευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

And yes, multiple arrests have already been made for obstructing our operations.

More are coming. We are pouring through the videos for more perpetrators.

You bring chaos, and we’ll bring handcuffs. Law and order will prevail. https://t.co/ENja0zWKDn — Dan Bongino (@FBIDDBongino) June 7, 2025

Στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί στο προάστιο Πάραμαουντ, στο οποίο διαμένουν αρκετά μέλη της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

🚨UPDATE: Dan Bongino is now calling on the rock-throwing suspect, seen here in a helmet during a federal operation, to turn themselves in. With investigative tools activated, it’s only a matter of time. pic.twitter.com/PZYycNeuxj — Desiree (@DesireeAmerica4) June 7, 2025



Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

What’s happening in Los Angeles tonight is a billion times worse than January 6th. Call in the National Guard, make thousands of arrests, and hold them all with no bail until the next election. The January 6th detainees set the precedent. pic.twitter.com/O3wipqRT93 — Vince Langman (@LangmanVince) June 7, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια και αναποδογυρισμένα καροτσάκια αγορών, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική σημαία.

Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί επίσης την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, όπου διαδηλωτές έριξαν αυγά σε οχήματα της ICE αφότου πράκτορες της υπηρεσίας συνέλαβαν παράτυπους μετανάστες. Σε εικόνες που δημοσίευσε το Σάββατο στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής Μάικλ Μπανκς και κοινοποίησε ο Στίβεν Μίλερ – σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ –, διακρίνονται δεκάδες πάνοπλοι πράκτορες με στρατιωτικές στολές να έρχονται αντιμέτωποι με διαδηλωτές.

UPDATE: Several arrests have already been made for assault on a federal agent. ANY attack on our agents or officers will not be tolerated. You will be arrested and federally prosecuted. pic.twitter.com/wo7WIIZGxx — Chief Michael W. Banks (@USBPChief) June 7, 2025

Με αφορμή τα επεισόδια της Παρασκευής, ο Στίβεν Μίλερ έκανε λόγο για «εξέγερση» κατά της έννομης τάξης και της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Ο Τομ Χόμαν, ο αποκαλούμενος «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών, ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες για την απέλαση όσο το δυνατόν περισσότερων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ.