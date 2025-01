Πυρκαγιά που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα προκάλεσε χθες Τρίτη εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στους λόφους που επιβλέπουν το Λος Άντζελες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι χειροτερεύουν τα πράγματα, εγείρουν «θανάσιμο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένα σπίτια ήδη απανθρακώθηκαν στην εξαιρετικά ακριβή περιοχή αυτή, που είναι γεμάτη εξοχικά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, κάποια σε απόκρημνα φαράγγια.

Μετά το μεσημέρι, η πυρκαγιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 3.000 στρέμματα προ των πυλών του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτι.

«Το έβλεπα στην τηλεόραση, ποτέ δεν θα πίστευα πως ο άνεμος θα μπορούσε να έχει τέτοια επίπτωση στη φωτιά», είπε κάτοικος, ο Γκάρι, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA. Ο ίδιος αφηγήθηκε χαρακτηριστικά πως είδε σπίθες να καλύπτουν απόσταση ακόμη και «100 μέτρων» στον αέρα.

«Έβλεπα καπνό μακριά, κι ήμουν σίγουρος πως (η φωτιά) δεν θα έφθανε στον λόφο (…). Πέντε λεπτά αργότερα, κατέβαινε τον λόφο. Όλος ο κόσμος πανικοβλήθηκε και γύρισε σπίτι του για να πάρει ό,τι μπορεί και να απομακρυνθεί εσπευσμένα», πρόσθεσε.

The east side of the #PalisadesFire is tearing through.

This is what I see from the 3rd Street Promenade in Santa Monica.

The fire is moving toward the Brentwood area and we expect potential risk to Sepulveda Pass, Bel Air, etc.

Sirens are blaring nonstop pic.twitter.com/tYyrQlwnhA

— Brianna (@loedinloedin) January 8, 2025