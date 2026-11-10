Σοβαρό αεροπορικό περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη βρέθηκαν σε επικίνδυνα μικρή απόσταση μεταξύ τους, μετά από λάθος πορεία πτήσης της Air France.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η πτήση 28 της Air France, ένα Airbus A350 με προορισμό την Ταϊτή, απογειώθηκε από το Λος Άντζελες και πραγματοποίησε μία μη εξουσιοδοτημένη στροφή προς τα νότια.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πτήση 1660 της American Airlines, ένα Airbus A321 με προορισμό το Ντάλας, έλαβε άδεια απογείωσης από παράλληλο διάδρομο, με αποτέλεσμα οι πορείες των δύο αεροσκαφών να συγκλίνουν επικίνδυνα.

Η αντίδραση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ήταν άμεση.

«Air France 028 heavy, πετάξτε αμέσως προς κατεύθυνση 270», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής στους πιλότους σε ηχογράφηση των συνομιλιών.

Στη συνέχεια τους υπενθύμισε ότι είχαν λάβει εντολή να συνεχίσουν την άνοδο και όχι να πραγματοποιήσουν στροφή.

Σε απόσταση περίπου 4.000 ποδιών

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, στο κοντινότερο σημείο οι δύο πτήσεις απείχαν περίπου 4.000 πόδια οριζόντια, ενώ η μεταξύ τους διαφορά ύψους ήταν μικρότερη από 1.000 πόδια.

Μετά τις διορθωτικές οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα δύο αεροσκάφη απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και συνέχισαν κανονικά τις πτήσεις τους προς τους προορισμούς τους.

«Συγγνώμη γι’ αυτό»

Μετά την αποφυγή του περιστατικού, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απευθύνθηκε στους πιλότους της American Airlines.

«Συγγνώμη γι’ αυτό. Το άλλο αεροσκάφος στράφηκε μπροστά σας», τους είπε, εξηγώντας ότι η πτήση της Air France είχε λάβει διαφορετικές οδηγίες αναχώρησης, αλλά σημειώθηκε απόκλιση από την προβλεπόμενη πορεία.

Η FAA χαρακτήρισε το περιστατικό ως πιθανή «απόκλιση πιλότου» (pilot deviation), όρος που χρησιμοποιείται όταν ένα πλήρωμα δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Τέτοια περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνα και, ανάλογα με τα ευρήματα, ακόμη και σε κυρώσεις.

Το συμβάν στο Λος Άντζελες έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο καταγράφηκαν στις ΗΠΑ αρκετά σοβαρά αεροπορικά περιστατικά, από αναγκαστικές προσγειώσεις και ατυχήματα μέχρι συμβάντα κατά τα οποία αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή συγκρούσεις αεροσκαφών.