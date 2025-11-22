Χθες το βράδυ (21/11) ξέσπασε πυρκαγιά στο λιμάνι Σαν Πέτρο του Λος Άντζελες. Φαίνεται ότι την πυρκαγιά την προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τις 20.27 (τοπική ώρα· 06.27 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και τα 23 άτομα του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα υλικά που εντοπίστηκαν είναι επικίνδυνα, για αυτόν το λόγο οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες.

Δείτε εικόνες:

Η Δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας έκανε ανάρτηση στο Χ και δήλωσε: «Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος».