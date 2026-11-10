Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Ουκρανίας προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ανατολική πόλη Λουχάνσκ, καθώς και σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τη Μόσχα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανταλλάσσουν τακτικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών, μεταξύ άλλων στρατηγικών στόχων, στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα εναντίον της γειτονικής της χώρας τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, drone έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ο οποίος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.