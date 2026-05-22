Σοβαρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί η φονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 22/5, στην πόλη Σταρομπίλσκ της κατεχόμενης από τη Ρωσία περιοχής του Λουχάνσκ, με στόχο – σύμφωνα με τη Μόσχα – κτήριο κολλεγίου και φοιτητική εστία όπου διέμεναν δεκάδες ανήλικοι μαθητές.

Η Ρωσία κατηγορεί ευθέως την Ουκρανία για επίθεση με drones εναντίον της φοιτητικής εστίας με το Κίεβο να απορρίπτει εν μέρη τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επλήγη στρατιωτικός στόχος που σχετιζόταν με μονάδα ρωσικών drones.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, τραυματίστηκαν 39 και ακόμη 15 άτομα αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια.

Οι φιλορωσικές αρχές του Λουχάνσκ υποστηρίζουν ότι στο κτήριο της εστίας κοιμούνταν 86 μαθητές και φοιτητές ηλικίας 14 έως 18 ετών όταν σημειώθηκε το χτύπημα.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης δείχνουν σοβαρές καταστροφές σε πολυώροφο κτήριο, με τους διασώστες να επιχειρούν μέσα στα ερείπια και πυρκαγιές που έκαιγαν μέχρι το πρωί.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε το περιστατικό «τερατώδες έγκλημα», με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να ζητά «την τιμωρία των υπευθύνων». Παράλληλα, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ρωσικό στρατό να προετοιμάσει «επιλογές απάντησης» κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά ότι στόχευσε αμάχους. Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού υποστήριξε ότι η επιχείρηση αφορούσε «ένα από τα αρχηγεία της μονάδας Rubikon» στην περιοχή του Σταρομπίλσκ, μονάδα που – σύμφωνα με το Κίεβο – χρησιμοποιείται για επιθέσεις drones εναντίον ουκρανικών στόχων. Η Ουκρανία έκανε λόγο για «ρωσική χειραγώγηση και προπαγάνδα».

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί τις αναφορές σχετικά με την επίθεση σε εκπαιδευτική δομή και εστία φοιτητών στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ. Εκπρόσωπος του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Μόσχα ζήτησε ήδη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το περιστατικό, επιχειρώντας να ενισχύσει τη διεθνή πίεση προς το Κίεβο.

Παράλληλα, διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ή για το αν ο χώρος χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως φοιτητική εστία ή και για στρατιωτικούς σκοπούς. Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα οι ισχυρισμοί ούτε της ρωσικής ούτε της ουκρανικής πλευράς.