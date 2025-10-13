Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να «εξαφανιστεί ως κράτος» εάν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν συμφωνήσει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για το διπλωματικό αδιέξοδο βαρύνει το Κίεβο, όχι τη Μόσχα ή την Ουάσινγκτον, γράφει η Kyiv Independent.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση στις 12 Οκτωβρίου ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να «παύσει να υπάρχει ως κράτος» εάν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν «καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν δράσει επειγόντως».

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι αρχικά πίστευε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν υπεύθυνοι για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά τώρα πιστεύει ότι «το πρόβλημα δεν είναι ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε με τη Ρωσία, αλλά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε αυτόν για να λάβει τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε ο ηγέτης της Λευκορωσίας, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία προχωρά στο μέτωπο και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της Ουκρανίας ως κράτους».

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πολύ σοβαρή».

Ζήτησε επίσης άμεσο διάλογο για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Θα ήθελα ο πρόεδρος της Ουκρανίας να καταλάβει ότι κανείς δεν θα φέρει την ευτυχία στην Ουκρανία, εκτός από τα σλαβικά κράτη», είπε.

Στη συνέντευξη, ο Λουκασένκο σχολίασε επίσης την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αναφέροντας τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Ο φίλος μας Ντόναλντ έχει μια συγκεκριμένη τακτική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Άλλοτε ασκεί πίεση, άλλοτε ενεργεί πιο σκληρά και μετά χαλαρώνει τον τόνο του».

Τα σχόλιά του έρχονται μια εβδομάδα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οι «θετικές» σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα καταστραφούν εάν η Ουάσινγκτον στείλει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο κυβερνά τη Λευκορωσία από το 1994 και επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας για τις αρχικές επιθέσεις στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, στην αρχή της πλήρους εισβολής.