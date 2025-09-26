Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, είπε σήμερα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι ο Ρώσος ηγέτης πρόκειται να ανακοινώσει μια «πολύ καλή πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία στηρίζουν ευρέως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Λουκασένκο, που είχε πεντάωρη συνομιλία με τον Πούτιν νωρίτερα στη Μόσχα, δεν αποκάλυψε τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, την οποία όμως ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, τον περασμένο μήνα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ τη συζητήσαμε, αλλά δεν θα μιλήσω για αυτήν. Θα μιλήσει ο ίδιος ο πρόεδρος», είπε ο Λευκορώσος πρόεδρος, που είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας.

«Είναι μια καλή πρόταση για την Ουκρανία, προτάσεις που άκουσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μεταξύ άλλων, και τις πήρε στην Ουάσινγκτον για να συζητηθούν. Μια πολύ καλή πρόταση», επανέλαβε μιλώντας στον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν.