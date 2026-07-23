Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του δεν θα «κάτσει να κλάψει» μετά την εφαρμογή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών των ΗΠΑ, εξηγώντας ότι θα αναζητηθούν άλλες αγορές.

Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός 25% σε κάποιες κατηγορίες βραζιλιάνικων προϊόντων εξαγόμενων στην αμερικανική αγορά τέθηκε σε εφαρμογή αυτή την εβδομάδα. Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τη Βραζιλία για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η Μπραζίλια καταδίκασε το μέτρο, που θεωρεί άδικο και παράλογο, επισημαίνοντας πως η Ουάσιγκτον απολαύει πλεόνασμα στις διμερείς εμπορικές ανταλλαγές.

«Δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε για κάποιο προϊόν που έμεινε απούλητο, θα αναζητήσουμε άλλους αγοραστές», είπε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ανακοινώνοντας πιστώσεις για τους τομείς της βραζιλιάνικης οικονομίας που πλήττονται.

Αρχικά, ο κεντροαριστερός πολιτικός είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα επιβάλλονταν αντίποινα από τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, δυνάμει νόμου περί «αμοιβαιότητας» στο εμπόριο, που υιοθετήθηκε πέρυσι. Ωστόσο ο αντιπρόεδρός του Ζεράλντου Άλκμιν φάνηκε να αποκλείει την λήψη μέτρων αντιποίνων προχθές.

Ο πρόεδρος είπε πως η κυβέρνησή του δεν θα αποχωρήσει «από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», προσθέτοντας δηκτικά πως «αυτοί είναι που δεν θέλουν να διαπραγματευτούν».

Οι τελωνειακοί δασμοί πλέον επιβάλλονται ως μέγα ζήτημα στην εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου. Ο Λούλα θα διεκδικήσει την επανεκλογή του με αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση ανακοίνωσε χορηγήσεις 18,5 δισεκατομμυρίων χεάις (3,2 δισεκ. ευρώ) πιστώσεων σε εταιρείες που πλήττονται κι υποσχέθηκε να τις βοηθήσει να «διαφοροποιήσουν» τις αγορές όπου διαθέτουν τα προϊόντα τους.

Ορισμένα προϊόντα –βοδινό κρέας, καφές κ.ά.– εξαιρέθηκαν από τους νέους δασμούς, αλλά τομείς όπως αυτοί των μηχανημάτων, των υποδημάτων, της ξυλείας κ.λπ. υφίστανται αξιοσημείωτο βάρος.

Επιπλέον, η Βραζιλία ενδέχεται να βρεθεί προσεχώς αντιμέτωπη με περαιτέρω τελωνειακούς δασμούς 12,5%, διότι κατά την Ουάσιγκτον υποτίθεται πως δεν έχει απαγορεύσει την εισαγωγή αγαθών παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία.

Η κυβέρνηση Λούλα απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτόν. Η Μπραζίλια ευελπιστεί ότι τουλάχιστον, σε περίπτωση που επιβληθεί, δεν θα προστεθεί στο 25%, αλλά θα συγχωνευτεί με τον υψηλότερο δασμό, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο υπουργό Εμπορίου Μάρσιου Ελίας Χόζα. Δεν διευκρινίστηκε πού βασίζει την εκτίμηση αυτή.