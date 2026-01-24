Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να δημιουργήσει «νέο ΟΗΕ» του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, μετά τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» την Πέμπτη.

«Θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης»

«Ο πρόεδρος Τραμπ καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», είπε ο Λούλα σε εκδήλωση, χωρίς να κατονομάσει τον οργανισμό που ίδρυσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Πέμπτη.

