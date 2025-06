Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών του στρατού του Ισραήλ εναντίον ανθρώπων που κατευθύνονταν σε εγκατάσταση διανομής βοήθειας χθες.

«Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 και πλέον όλων των ηλικιών τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών από ισραηλινά οχήματα εναντίον χιλιάδων πολιτών που κατευθύνονταν χθες Σάββατο το πρωί σε αμερικανική εγκατάσταση βοήθειας δυτικά από τη Ράφα», στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο «παλαιστινιακά και προσκείμενα στη Χαμάς μέσα ενημέρωσης», έκανε λόγο για 30 νεκρούς σε «πλήγμα σε κέντρο βοήθειας» του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), που δημιουργήθηκε πρόσφατα και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η οργάνωση αυτή επικρίνεται από τον ΟΗΕ, που έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί μαζί της διότι δεν τηρεί τις ανθρωπιστικές αρχές του.

