Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα (10/3), κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία, έκαναν γνωστό διπλωμάτες.

Από τον εμφύλιο που επέστρεψε στη Συρία, μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και πιστών του Άσαντ, οι οποίες μαίνονται για τέταρτη μέρα έχουν χάσει ήδη τη ζωή περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Syria’s new Islamist leader Ahmed Sharaa appealed for peace as clashes with loyalists of the ousted Assad regime resulted in nearly 1,000 deaths in some of the worst violence in over a decade https://t.co/XavjALB656 pic.twitter.com/yvnvWSofW7 — Reuters (@Reuters) March 10, 2025

Πρόκειται για τα πιο πολύνεκρα επεισόδια, αφότου κατέλαβε την εξουσία στη Συρία την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών υπό την ριζοσπαστική σουνιτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), ο ηγέτης της οποίας και μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ Σάρα κάνει λόγο για «προκλήσεις» που πάντως «αναμένονταν», καλώντας -ταυτόχρονα- σε εθνική ενότητα.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Συρία με εκατοντάδες αμάχους, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Άσαντ, να χάνουν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος Αλ Σάρα και χιλιάδες άλλοι να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 1.311 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους από την 6η Μαρτίου εξαιτίας των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας των νέων αρχών της Συρίας και συμμαχικών οργανώσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.

🇸🇾 A Christian in Syria is asking for help, because people in his village are being killed. pic.twitter.com/TETZyGDOYx — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 9, 2025

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η διεθνής κοινότητα, με τον ΟΗΕ να ζητά άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων, ενώ ΗΠΑ και Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη Συρία.

🇸🇾🇷🇺🇺🇸🇺🇳 JUST IN! Russia and the U.S. have requested an emergency UN Security Council meeting on Syria for March 10, according to Russia’s UN mission. pic.twitter.com/vjB3GCd9HV — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 9, 2025

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις «σφαγές» μειονοτήτων που εκτυλίσσονται στη Συρία και κάλεσε τις αρχές να καταδιώξουν τους αυτουργούς, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, μεταξύ αυτών ξένους τζιχαντιστές, που δολοφονούν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες», λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Οι προσωρινές συριακές αρχές πρέπει να καταδιώξουν τους αυτουργούς αυτών των σφαγών εναντίον μειονοτικών κοινοτήτων» στη χώρα, έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου, ενώ μαίνονται οι άνευ προηγουμένου εχθροπραξίες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει σοκαριστικές τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των αμάχων.«Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις περιστάσεις με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» τόνισε η Επικεφαλής Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας Ε.Ε. Ανίτα Χίπερ.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.