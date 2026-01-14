Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

At least 2,000 people have been killed in Iran as protests sweep the country, an official in Tehran has told the Reuters news agency. Videos from the cities of Tehran and Urmia show large demonstrations and clashes between the police and protesters. 🔗 https://t.co/4chLdDfBLL pic.twitter.com/CaP9dlUqmn — Sky News (@SkyNews) January 13, 2026

“France condemns the use of violence against protesters in #Iran”.

There is a huge difference between what these Western Countries say & what they do.. France with protesters. 👇🏼 pic.twitter.com/EkqeqAwhzC — Muhd Imran Ansari (@ImranAnsari_1) January 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προβεί σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη. «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Συγγενείς του 26χρονου, Ερφάν Σολτανί, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν στο BBC Persian ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ακολούθως όμως αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε και, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, απάντησε: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας, λυπάμαι…».

Από την πλευρά του το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν απάντησε κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «δημιουργήσουν ένα πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», προειδοποιώντας ότι «αυτό το σενάριο έχει αποτύχει στο παρελθόν».

«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγή καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε η αποστολή μέσω X, σε μήνυμα που συνοδεύει επιστολή διαμαρτυρίας που απηύθυνε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον ΓΓ του ΟΗΕ, σε αντίδραση για την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες.