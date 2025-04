Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός στο Βανκούβερ του Καναδά, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνίσει τον τελικό αριθμό των νεκρών. Οι πρώτες αναφορές σημειώνουν πως τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αλλά ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης του Καναδά, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 30χρονο άνδρα από το Βανκούβερ, με ασιατική καταγωγή.

Το κίνητρο πίσω από το περιστατικό όπου οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αστυνομία του Βανκούβερ, εκτιμάται πως το περιστατικό δεν αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια: «Αυτή τη στιγμή, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το περιστατικό δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια», αναφέρουν οι Αρχές στο Χ.

Το συμβάν έγινε περίπου στις οκτώ το βράδυ τοπική ώρα, όταν μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

«Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν» αφού αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Βανκούβερ του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η τοπική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η Αστυνομία του Βανκούβερ ανέφερε ότι «πολλοί άλλοι» τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικού σε φεστιβάλ το βράδυ του Σαββάτου (26/4). Ακόμα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο X, η Αστυνομία ανέφερε ότι «ένας οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος σε ένα φεστιβάλ δρόμου στην E. 41st Avenue και Fraser» λίγο μετά τις 8 μ.μ. [τοπική ώρα] του Σαββάτου (26/4). «Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί. Υπάρχουν αναφορές πως ο συλληφθέντας είναι Ασιάτης.

Αυτόπτες μάρτυρες σημείωσαν πως ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο τον σταμάτησαν.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας νεαρός άνδρας, που εικάζεται ότι είναι ο οδηγός, να βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση και να ζητά συγγνώμη.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει εικόνες και βίντεο από την τραγωδία:

Τα πλάνα δείχνουν πολλά περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο ενώ άνθρωποι είναι πεσμένοι στο έδαφος

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια ομάδα πεζών χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Lapu Lapu, στο οποίο τιμάται ο πολιτισμός των Φιλιππίνων.

Ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ δήλωσε πως είναι σοκαρισμένος από το φρικτό γεγονός που συνέβη την ημέρα Lapu Lapu – που είναι μεγάλη γιορτή για την φιλιππινεζική κοινότητα.

Ο δήμαρχος σημείωσε πως η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους πληγέντες και με τη φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ», σημείωσε ο Σιμ.

Τρόμος στο Βανκούβερ: «Βλέπαμε πτώματα παντού»

Συγκλονίζουν οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων από την πτώση αυτοκινήτου σε πλήθος στο Βανκούβερ του Καναδά που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 9 αλλά ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Οι Αρχές συνέλαβαν επί τόπου τον 30χρονο δράστη και οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος είναι κάτοικος του Βανκούβερ και έχει ασιατική καταγωγή.

Ο δράστης ήταν γνωστός στην αστυνομία, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βανκούβερ, χωρίς να διευκρινίσει οτιδήποτε περαιτέρω σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του συλληφθέντος.

Πάντως, η αστυνομία ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στη συνέχεια στο X ότι «αυτή τη στιγμή, είμαστε σίγουροι ότι το περιστατικό αυτό δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια». «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπός της στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), αρνούμενος να δώσει στη δημοσιότητα ακριβή αριθμό για τους νεκρούς ή τους τραυματίες του συμβάντος.

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο διηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun ότι βρισκόταν μαζί με φίλους στο φεστιβάλ όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και στη συνέχεια ουρλιαχτά.

«Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει», είπε. Ο Ντέιλ Σελίπε που βρισκόταν μαζί της σημείωσε ότι είδε παιδιά που είχαν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με άλλους μάρτυρες, ο οδηγός έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ένα μαύρο όχημα SUV, το μπροστινό μέρος του οποίου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, να βρίσκεται σταματημένο σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, που έχει παντού στις άκρες του καντίνες.

Λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται διασώστες που φροντίζουν ανθρώπους που κείτονται στο έδαφος.

«Πενθούμε όλοι μαζί σας», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προβλεπόταν να μεταβεί στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας σήμερα για τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την φιλιππινέζικη κοινότητα και με όλα τα θύματα που είχε στο στόχαστρο αυτή η παράλογη επίθεση», σχολίασε στο X ο Πιερ Πουαλιέβρ, ο επικεφαλής των συντηρητικών για τις βουλευτικές εκλογές και βασικός αντίπαλος του Μαρκ Κάρνεϊ, «εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών» για τα κίνητρα του δράστη.