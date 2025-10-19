Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που έδρασαν οι κλέφτες στο μουσείο του Λούβρου.

Όπως αναφέρει η Le Parisien σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, τρεις μασκοφόροι απέκτησαν πρόσβαση στο κτήριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες.

Πήραν ένα αναβατόριο εμπορευμάτων για να έχουν άμεση πρόσβαση στο στόχο τους, την Πινακοθήκη Απόλλων, η οποία φιλοξενεί πολλά κοσμήματα, μεταξύ αυτών και του Ναπολέοντα ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα κλοπιμαία ήταν της Ζωζεφίνας η κάποιο άλλο, της εποχής του μεγάλου στρατηλάτη.

Οι ληστές , πού ήταν με καλυμμένα πρόσωπα, αφού φόραγαν μάσκες, έσπασαν αρκετά παράθυρα χρησιμοποιώντας έναν γωνιακό τροχό και δύο από αυτούς μπήκαν στο μουσείο.

Ένας τρίτος παρέμεινε απέξω.

Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά επτά λεπτά. Και σε αυτό το χρόνο κατάφεραν να κλέψουν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα. Σύμφωνα με εσωτερική πηγή στο Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, με βάρος πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.

Importante présence policière sur place.

La foule est tenue à distance.

Le musée restera fermé aujourd’hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Η ζημιά μένει να εκτιμηθεί.

Με ποιο τρόπο διέφυγαν

Στη συνέχεια ι δράστες διέφυγαν με σκούτερ προς τον αυτοκινητόδρομο A6.

Να σημειωθεί, ότι η Πινακοθήκη Απόλλων στεγάζει μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου του Λούβρου. Άνοιξε ξανά επίσημα για το κοινό στις 15 Ιανουαρίου 2020, μετά από ανακαινίσεις και ανακατασκευές που πραγματοποίησε το μουσείο.

Η ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού

Η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού, Rachida Dati, ανακοίνωσε τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου με ανάρτησή της στο Χ, τονίζοντας ότι το Μουσείο έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

Ληστεία σημειώθηκε κατά το άνοιγμα του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού στο X, με το Μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Τι λέει ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες είπε για το συμβάν, ότι οι ληστές ενέργησαν πολύ, πολύ γρήγορα και αναγνώρισε στη συνέχεια ότι υπάρχει «μεγάλη ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία».

Όπως έγινε γνωστό ένα από τα κομμάτια που κλάπηκε, η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, βρέθηκε αργότερα πεταμένο και σπασμένο.

«Όλα έγιναν σε επτά λεπτά»

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι πρόκειται για «μεγάλη ληστεία». Έκλεψαν «ανεκτίμητα κοσμήματα», τόνισε. και αποκάλυψε ότι το περιστατικό «διήρκεσε επτά λεπτά».

Σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού, επρόκειτο «σαφώς για μια ομάδα που είχε εποπτεύσει το χώρο και είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα».

Το Μουσείο παραμένει κλειστό «για εξαιρετικούς λόγους», όπως ανακοινώθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Τα επικρατέστερα σενάρια πίσω από την κλοπή

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια πίσω από την κλοπή. Δεδομένης της αναγνωρισιμότητας των κοσμημάτων που εκλάπησαν το πρώτο σενάριο που εξετάζεται να πρόκειται για κλοπή κατά παραγγελία ώστε να καταλήξουν στην προσωπική συλλογή ενός συλλέκτη και να μην δουν ποτέ ξανά το φως του ήλιου.

Το δεύτερο σενάριο είναι να έκλεψαν τα κοσμήματα για να λιώσουν το χρυσό όπως συνέβη με τα ιστορικά δείγματα χρυσού με αξία αγοράς 600.000 ευρώ, αλλά ανεκτίμητα για επιστήμονες και ερευνητές, που κλάπηκαν από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας, στην τελευταία μιας σειράς ληστειών σε μουσεία στη χώρα.

Ανεκτίμητη η αξία των κλοπιμαίων

«Είναι ανεκτίμητα τα κοσμήματα που κλάπηκαν, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε σςε δηλώσεις της η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Νταντί.

🔴 Cambriolage au Louvre 🗣️ “Le butin est assez inestimable, ce sont des bijoux qui ont été volés, les constatations sont en cours”, explique @datirachida qui apporte son soutien à tous les agents du musée du Louvre, précisant “qu’il n’y a pas eu de violence ni de panique”. pic.twitter.com/l1BLq2G6ai — TF1Info (@TF1Info) October 19, 2025

Μίλησε για μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε «τέσσερα λεπτά» από «επαγγελματίες». Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες είχε κάνει λόγο για επιχείρηση που διήρκησε επτά λεπτά.

Το μουσείο, το οποίο είναι το πιο δημοφιλές στον κόσμο, προσελκύει έως και 30.000 επισκέπτες την ημέρα.

Πηγή: Le Parisien