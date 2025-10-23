Το σενάριο της «κλοπής του αιώνα» κατάφερα να ανασυνθέσει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien , που είδε κατ’ αποκλειστικότητα τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης του Μουσείου του Λούβρου, καθώς και άλλα εμπιστευτικά έγγραφα. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η εφημερίδα οι εικόνες αναδεικνύουν τον καλοσχεδιασμένο τρόπο δράσης των δύο δραστών, που μπήκαν στο Μουσείο, την ψυχραιμία τους, αλλά και την βιαστική τους αποχώρηση από τον χώρο, φοβούμενοι την επέμβαση της αστυνομίας.

🔵 EXCLUSIF | Nous avons aussi pu consulter des documents confidentiels du

casse du siècle au Louvre Et ainsi pu reconstituer la trame de ce casse spectaculaire, qui a duré moins de 4 minutes

Το χρονικό της ληστείας

Πρώτος στην γκαλερί του Απόλλωνα μπαίνει ο διαρρήκτης ντυμένος με κίτρινο γιλέκο, αφού έσπασε το παράθυρο του πρώτου ορόφου του μουσείου.

Με κουκούλα και με την εμφάνισή του να τον κάνει να φαίνεται σωματώδης, ο άνδρας τρέχει χωρίς δισταγμό προς τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα». Ο δεύτερος κλέφτης, που φοράει κράνος μοτοσικλέτας, κινείται πιο αργά και διαγράφει ένα ημικύκλιο μπροστά από τις βιτρίνες. Προσποιείται ότι ορμά προς τους φρουρούς του Λούβρου, οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί για την εισβολή των δύο κακοποιών. «Φύγετε», τον άκουσαν να φωνάζει μάρτυρες.

A tourist's video from 2024 shows what the priceless jewels looked like behind glass display cases at Paris' Louvre Museum before they were stolen during the heist at the world-famous site.

Οι φύλακες υπακούουν αμέσως. Φαίνονται να υποχωρούν και να «ασφαλίζουν» το χώρο, οδηγώντας το κοινό στο βάθος της αίθουσας, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Ο δεύτερος κλέφτης κατευθύνεται τότε προς την άλλη βιτρίνα με τα «κοσμήματα του στέμματος».

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κανονικά στο κέντρο ελέγχου

Σε αντίθεση με όσα έχουν ειπωθεί, ο συναγερμός υπ’ αριθ. 13 της μπαλκονόπορτας, που βρίσκεται στην πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, από την οποία μπήκαν οι κλέφτες, χτύπησε κανονικά από την πρώτη στιγμή που άγγιξαν το τζάμι με τον δίσκο. Είναι 9:34 και 11 δευτερόλεπτα, όπως πιστοποιεί ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είχε την ευκαιρία να συμβουλευτεί η Le Parisien. Ο συναγερμός ηχεί στο κέντρο ελέγχου, αλλά όχι στην αίθουσα, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Η εισβολή των δύο κακοποιών στην γκαλερί καταγράφεται στις 9:35. Την ίδια στιγμή, ένας υπάλληλος του Λούβρου καλεί μέσω ασυρμάτου το κέντρο ελέγχου. Οι δύο κακοποιοί αρχίζουν να επιτίθενται, ο καθένας στη βιτρίνα του, με δισκοπρίονο. Ο συναγερμός της πρώτης βιτρίνας ενεργοποιείται στις 9:35 και 11 δευτερόλεπτα, ενώ ο δεύτερος ηχεί εννέα δευτερόλεπτα αργότερα.

Οι δονήσεις ενεργοποίησαν ακόμη και τους συναγερμούς άλλων βιτρινών που δεν ήταν στόχος των κλεφτών.

Το αστυνομικό τμήμα του 1ου διαμερίσματος, αρμόδιο για το μουσείο, δέχεται μια κλήση που αναφέρει «ληστεία σε εξέλιξη στο μουσείο του Λούβρου, άμεση επέμβαση». Είναι λίγο πριν τις 9:36. Εν τω μεταξύ, στις κάμερες παρακολούθησης φαίνεται ο κλέφτης με το κράνος να προσπαθεί να σπάσει την πρώτη βιτρίνα με τον δίσκο του, η οποία όμως δεν σπάει. Τη χτυπά με τον ώμο του και βγάζει από το παλτό του εργαλεία που δεν διακρίνονται στις εικόνες. «Πρόκειται για τον πυροσβεστήρα που θα βρουν οι αστυνομικοί στο χώρο ή για άλλα εργαλεία;», αναρωτιούνται στην Le Parisien.

Shocking Video

Real footage from the Louvre in Paris

How embarrassing for the French police pic.twitter.com/Nk7slMu0q3 — 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐏𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 (@Matt_Pinner) October 21, 2025

Βιτρίνες που αντιστέκονται στους κακοποιούς

Στις 9:36, ένας υπάλληλος του κέντρου ελέγχου, μετά από έγκριση του προϊσταμένου του, πατά το κουμπί «télésécurité police» Ramsès («τηλεασφάλεια αστυνομία Ραμσής), μια πλατφόρμα που συνδέει, όπως και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες, το μουσείο του Λούβρου με το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο βάθος της αίθουσας, περίπου είκοσι μέτρα μακριά από τους κακοποιούς, δύο αστυνομικοί προσπαθούν να παρέμβουν, προχωρώντας προς τους εισβολείς, αλλά και υποχωρώντας σχεδόν αμέσως. Ο ένας από αυτούς, με ένα κώνο στο χέρι, διακινδυνεύει να πλησιάσει λίγα μέτρα από τους κλέφτες πριν κάνει πίσω, πιθανώς από φόβο ότι κάποιος από τους διαρρήκτες είναι οπλισμένος.

Οι δράστες, που έχουν γυρίσει την πλάτη στους δύο αστυνομικούς, δεν τους δίνουν καμία σημασία, καθώς είναι συγκεντρωμένοι στις βιτρίνες που δεν μπορούν να σπάσουν. Στις 9:37, μετά από έγκριση του διευθυντή επιχειρήσεων, ενεργοποιείται η διαδικασία εσωτερικής κλοπής στο μουσείο με την κωδική ονομασία 33.33. Ζητείται το κλείσιμο των θυρών που προορίζονται για το προσωπικό, καθώς και εκείνων που προορίζονται για το κοινό.

Στην γκαλερί, ο πρώτος κλέφτης με το κίτρινο γιλέκο καταφέρνει να ανοίξει μια τρύπα στο κάτω μέρος της βιτρίνας και να βάλει το χέρι του μέσα. Φαίνεται να φορτώνει μεθοδικά τα κοσμήματα σε ένα είδος τσάντας. Αντίθετα, ο συνεργός του εξακολουθεί να δυσκολεύεται να σπάσει τη θήκη. Με το δισκοπρίονο στα πόδια του, χρησιμοποιεί άλλα εργαλεία που δεν διακρίνονται. Τελικά, το χέρι του καταφέρνει να γλιστρήσει μέσα από μια στενή σχισμή για να πάρει μερικά κομμάτια από τη λεία.

Ένα γάντι κι ένα κόσμημα πεταμένα στο πάτωμα

Είναι 9.38, τα πάντα επιταχύνονται. Οι δύο κακοποιοί, που μέχρι τότε ήταν ήρεμοι, φαίνεται να χάνουν ξαφνικά την ψυχραιμία τους, πιθανώς πιεσμένοι από το χρόνο. Η αναχώρησή τους είναι βιαστική. Ο κλέφτης με το κράνος, που εμφανίζεται να το βάζει στα πόδια, ρίχνει στο πάτωμα κοσμήματα και πρέπει να σταματήσει για να τα μαζέψει. Ο συνεργός του με το κίτρινο γιλέκο δεν προσπαθεί καν να μαζέψει αυτό που έχασε. Στις εικόνες του βίντεο, διακρίνεται ένα γάντι και μετά ένα κόσμημα — κατά τα φαινόμενα μια καρφίτσα — που έχουν ξεχαστεί στο πάτωμα της γκαλερί.

Δείτε το βίντεο που έχει καταγράψει τους ληστές να φεύγουν με τα κοσμήματα στα χέρια:

⚡️ VIDÉO CHOC – #FaitsDivers : Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les cambrioleurs du musée du #Louvre à #Paris en train de prendre la fuite après le vol spectaculaire des bijoux royaux.

Στις 9:38, οι δύο δράστες βγαίνουν από το παράθυρο από το οποίο είχαν μπει λιγότερο από τέσσερα λεπτά νωρίτερα. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ένας υπάλληλος του Λούβρου εμποδίζει έναν από τους κακοποιούς να βάλει φωτιά στο φορτηγό με την ανυψωτική πλατφόρμα που επέτρεψε στην ομάδα να ανέβει στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου. Αυτή η ανατροπή θα επιτρέψει στους ερευνητές να βρουν στο φορτηγό στοιχεία που είναι πιθανώς καθοριστικά για την έρευνα.

Με πληροφορίες από Le Parisien