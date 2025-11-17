Λίγες εβδομάδες μετά την κινηματογραφική ληστεία του Λούβρου, Βέλγοι Tik Tokers ρεζίλεψαν για ακόμα μια φορά την ασφάλεια του μουσείου. Ο περισσότερος κόσμος θα πίστευε ότι μετά την κλοπή των αυτοκρατορικών κοσμημάτων, η ασφάλεια του Λούβρου θα είχε αυξηθεί, κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να έχει συμβεί.

Έφηβοι TikTokers από το Βέλγιο με περιεχόμενο χιουμοριστικό στο διαδίκτυο κατάφεραν να κρεμάσουν δίπλα από την Μόνα Λίζα, το δικό τους πορτρέτο.

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Πως είναι δυνατόν να πέρασαν την ασφάλεια του μουσείου με το πορτέτο τους στα χέρια, αλλά και το γιατί αυτό έμεινε για αρκετές ώρες δίπλα σε έναν από τους διασημότερους πίνακες στον κόσμο. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 14.11.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

«Πως περάσαμε από την ασφάλεια»

Οι Τik Tokers μπήκαν στο Λούβρο κατά τις 5:30 μ.μ. και αφού έφτασαν στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα κρέμασαν τον πίνακά τους, δίπλα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν οργανώσει ολόκληρο σχέδιο. «Γνωρίζαμε ότι η ασφάλεια θα ήταν αυστηρή, οπότε φτιάξαμε ένα πλαίσιο Lego που μπορούσαμε να αποσπάσουμε και να επανατοποθετήσουμε μέσα. Βάλαμε όλα τα κομμάτια σε μια σακούλα με ψώνια», εξήγησε ο ένας από τους δύο influencers στο BFMTV.

Δείτε το βίντεο από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Tik Tok: