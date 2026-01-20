Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Lufthansa προχωρά σε παράταση της αναστολής των πτήσεων από και προς την Τεχεράνη έως και τις 29 Μαρτίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία είχε γνωστοποιήσει ότι αποφεύγει, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, τη διέλευση από τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η ίδια εκπρόσωπος, από σήμερα τα αεροσκάφη του ομίλου θα κινούνται μέσω «συγκεκριμένου διαδρόμου εντός του ιρακινού εναέριου χώρου», ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα δρομολόγια.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι και η Austrian Airlines, η οποία ανήκει στον όμιλο Lufthansa, διακόπτει τα δρομολόγιά της προς την ιρανική πρωτεύουσα τουλάχιστον έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) είχε απευθύνει σύσταση προς τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, στον απόηχο των αμερικανικών απειλών για πιθανή στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας.

Με πληροφορίες από: Die Welt