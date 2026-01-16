«Λύγισε» στον τηλεοπτικό «αέρα» η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, περιγράφοντας την «τεράστια πίεση» που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες, σχετικά με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας με κάθε τρόπο.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η Μότσφελντ, περιέγραφε σε τηλεοπτική εκπομπή τη συνάντησή της την Τετάρτη (14/1) με τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, σε συνομιλίες που κατέληξαν σε «θεμελιώδη διαφωνία».

«Είμαι καταβεβλημένη – Έντονη η πίεση»

«Συγκινούμαι πολύ. Είμαι καταβεβλημένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση ήταν έντονες» είπε η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

Greenland’s Foreign Minister Vivian Motzfeldt gets visibly emotional, briefly breaks down on live interview: “We are doing our utmost. But the last days, naturally… oh, I am getting very emotional. I am overwhelmed.” pic.twitter.com/8v5vHoAk0Y — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Η Βίβιαν Μότσφελντ, υπογράμμισε ότι θα παραμείνει δυνατή, δίνοντας την υπόσχεση να εργαστεί «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να νιώθει ασφαλής και να ζει με ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη για να το πετύχουμε καθώς συνεχίζουμε το έργο μας».

Δείτε το βίντεο από το εικοστό δευτερόλεπτο και μετά