Γάμος στη Τουρκία έγινε viral, λόγω της «χρυσής» νύφης. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στη Σανλιούρφα της Νοτιοανατολικής Ανατολίας.

Η νύφη φορούσε χρυσά κοσμήματα αξίας. Τα κοσμήματα ήταν τόσο βαριά σε σημείο που δεν μπορούσε η ίδια να τα κουβαλήσει. Ειδικότερα, η νύφη φορούσε χρυσά νομίσματα, χρυσή ζώνη, κολιέ, διαμαντένιο δαχτυλίδι και χρυσή κορώνα. Αναγκάστηκε να καθίσει μετά από λίγο λόγω του βάρους τους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Παράλληλα, οι καλεσμένοι «ανταγωνίζονταν» για το ποιος θα ρίξει περισσότερα χρήματα στο ζευγάρι μέχρι να τελειώσει το γλέντι.

Ο 26χρονος δικηγόρος, Καχράμαν Ζουλφικάρ Ιζόλ, ανιψιός του πρώην βουλευτή του ΑΚΡ με την 25χρονη επίσης δικηγόρο Νάζνταρ Μπαρζανί και ανιψιά του αντιπροσώπου του Ιράκ στην Τουρκία, Μεσούντ Μπαρζανί ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Πέρα από τον πρώην βουλευτή του ΑΚΡ στη πόλη, παρευρέθηκαν και άλλες ισχυρές προσωπικότητες της περιοχής καθώς και χιλιάδες καλεσμένοι.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Όλοι οι καλεσμένοι μαζευτήκαν γύρω από το νιόπαντρο ζευγάρι και έριχναν δεσμίδες χρημάτων με τους υπαλλήλους να μαζεύουν τα χρήματα που πέταξαν και τα να βάζουν σε κουτιά.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο γάμος τελέστηκε από τον δήμαρχο του Σιβέρεκ, Αλί Μουράτ Μπουτζάκ.