Μια εντελώς διαφορετική εικόνα είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν όσοι βρέθηκαν στους δρόμους της Λυών το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στη γαλλική πόλη, το κλίμα της διαμαρτυρίας διακόπηκε ευχάριστα από μια απροσδόκητη άφιξη. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι αποφάσισε να κάνει τη βόλτα του ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι νεόνυμφοι, αντί να απομακρυνθούν, έγιναν ένα με τους διαδηλωτές, συμμετέχοντας μάλιστα και οι ίδιοι. Η απρόσμενη αυτή κίνηση προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού στους παρευρισκόμενους.

Ο κόσμος τους αγκάλιασε αμέσως, ξεσπώντας σε θερμά χειροκροτήματα και μετατρέποντας τη διαδήλωση, έστω και για λίγα λεπτά, σε μια αυθόρμητη γαμήλια γιορτή που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όλους.