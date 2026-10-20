Ένταση επικράτησε στη Λυών όταν ο δήμαρχος της πόλης, Γκρεγκορί Ντουσέ, βρέθηκε αντιμέτωπος με οργισμένους πολίτες κατά την επίσκεψή του στο κέντρο, λίγες ώρες μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες που σημειώθηκαν στη διάρκεια των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Βίντεο από την Place Bellecour καταγράφει έναν άνδρα να πλησιάζει τον δήμαρχο και να του φωνάζει επανειλημμένα, ζητώντας του να παραιτηθεί, την ώρα που ο Ντουσέ πραγματοποιούσε αυτοψία στις ζημιές μαζί με εκπροσώπους των τοπικών Αρχών.

«Παραιτηθείτε, κύριε Ντουσέ», ακούγεται να φωνάζει ο άνδρας, ενώ σε άλλο βίντεο πολίτες κατηγορούν τον δήμαρχο ότι «παρέδωσε την πόλη στο χάος». Οι αιτιάσεις αυτές αποτελούν καταγγελίες των παρευρισκομένων και όχι διαπιστωμένα γεγονότα.

Η ένταση μπροστά στις καμένες εγκαταστάσεις τουρισμού

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο δήμαρχος επισκεπτόταν την Place Bellecour, ένα από τα σημεία που υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τα επεισόδια.

Στην πλατεία καταστράφηκε από πυρκαγιά τμήμα του γραφείου τουρισμού της Λυών, ενός κτηρίου που βρισκόταν στο σημείο επί 174 χρόνια. Σύμφωνα με το TF1, κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά στο κτήριο, ενώ η επέμβαση των πυροσβεστών καθυστέρησε καθώς ομάδες ατόμων εμπόδιζαν για κάποιο διάστημα την πρόσβασή τους.

Οι εικόνες της επόμενης ημέρας έδειχναν σπασμένες βιτρίνες και καταστήματα που είχαν λεηλατηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Presqu’île και γύρω από την Place Bellecour. Σύμφωνα με το TF1, αρκετές δεκάδες επιχειρήσεις είχαν υποστεί ζημιές ή κλοπές.

Ο δήμαρχος απάντησε για την αστυνομική παρουσία

Ο Γκρεγκορί Ντουσέ βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήματα για το πώς εξελίχθηκαν τα επεισόδια και γιατί δεν κατέστη δυνατό να αποτραπούν οι εκτεταμένες καταστροφές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν κινητοποιηθεί, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλο αριθμό ατόμων και δεν μπόρεσαν να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση.

«Οι επιτιθέμενοι ήταν πολύ πολλοί και η εθνική αστυνομία είχε ξεπεραστεί από τα γεγονότα», ανέφερε ο δήμαρχος, απαντώντας στις επικρίσεις που δεχόταν εκείνη την ώρα.

Ήδη από το Σάββατο, ο Ντουσέ είχε δηλώσει ότι οι Αρχές βρίσκονταν αντιμέτωπες με «εξαιρετικά οργανωμένους» ταραξίες, ενώ είχε χαρακτηρίσει την καταστροφή του γραφείου τουρισμού ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για την πόλη.

20.000 άνθρωποι στη διαδήλωση της Λυών

Στη Λυών συμμετείχαν περίπου 20.000 άνθρωποι στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η μεγάλη πλειονότητα των διαδηλωτών συμμετείχε στις κινητοποιήσεις χωρίς να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες, ωστόσο ομάδες ατόμων προκάλεσαν καταστροφές σε καταστήματα, δημόσιες υποδομές και άλλα σημεία του κέντρου.

Οι ταραχές στη Λυών αποτέλεσαν μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος επεισοδίων σε ολόκληρη τη Γαλλία, με λεηλασίες και συγκρούσεις να καταγράφονται μεταξύ άλλων στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λιμόζ. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα γύρω από το κόστος ζωής, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και την εκπαίδευση, πριν σε αρκετές πόλεις υπάρξει βίαιη κλιμάκωση από ομάδες ταραξιών.

Ο Ντουσέ ζητά συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Μετά τις καταστροφές, ο δήμαρχος της Λυών ζήτησε να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να συζητηθούν τόσο τα προβλήματα στη διαχείριση των επεισοδίων όσο και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι υποδομές της πόλης.

Ο Λεκορνί ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα δεχθεί τους δημάρχους του Παρισιού, της Λυών και της Μασσαλίας, τριών πόλεων που επλήγησαν έντονα από τα επεισόδια.

Το βίντεο με τις αποδοκιμασίες προς τον Ντουσέ αποτυπώνει πλέον και το δεύτερο μέτωπο που έχει ανοίξει μετά τις ταραχές: πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών και την αναζήτηση των δραστών, οι τοπικές και κεντρικές Αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το πώς οργανώθηκε η αστυνόμευση και πώς μπόρεσαν οι καταστροφές να πάρουν τόσο μεγάλη έκταση.