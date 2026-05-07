Την ώρα που το 8χρονο αγόρι ψάρευε με την οικογένειά του σε λίμνη στο Νιου Τζέρσεϊ, ένας «μανιασμένος» κάστορας του όρμησε και τον δάγκωσε στον μηρό, πριν προλάβει να αντιδράσει. Ξαφνικά, το ζώο τράβηξε το παιδί μέσα στο νερό, αλλά οι συγγενείς του με γρήγορα αντανακλαστικά έβγαλαν το αγόρι στη στεριά. Ένα μέλος της οικογένειας επιχείρησε απεγνωσμένα να διώξει τον κάστορα με κλωτσιές.

Το ζώο, βέβαια, συνέχισε την επίθεση και στη στεριά και οι συγγενείς έντρομοι το σήκωσαν και το έριξαν ξανά στη λίμνη. Το τρωκτικό συνέχισε να κάνει κύκλους στο νερό έως ότου ο σκύλος της οικογένειας μπήκε στο νερό και άρχισε να του γαβγίζει.

Στη συνέχεια, ο 8χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραύμα στον μηρό. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κάστορας είχε επιτεθεί και σε άλλους επισκέπτες νωρίτερα την ίδια μέρα, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσαν ότι ο κάστορας είχε βρεθεί θετικός στη λύσσα.

Όλοι έλαβαν θεραπεία για την λύσσα, η οποία θεωρείται θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από το σάλιο ενός μολυσμένου ζώου στον άνθρωπο, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί.