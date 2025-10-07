Μάχη για τη ζωή της δίνει μια δήμαρχος στη Γερμανία η οποία μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της την Τρίτη (7/10).

Η Ίρις Στάλτσερ, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε που προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) , βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από τον γιο της, ανέφερε η Bild. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη.

Η 57χρονη είπε στον γιο της ότι αρκετοί άνδρες της επιτέθηκαν στον δρόμο και μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και την πλάτη της, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο υιοθετημένος γιος της (15) και η κόρη της (17) που βρίσκονταν στο σπίτι κάλεσαν την αστυνομία.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για το εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων.