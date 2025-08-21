Σοκαριστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού Στρατού στη Γάζα δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ίδιο τον IDF.

Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» στοχεύει μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας, επισημαίνει το BBC.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε βίντεο το οποίο, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, δείχνει εικόνες από τις μάχες εναντίον μαχητών που βγήκαν από ένα τούνελ στη νότια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, στο Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε 10 μαχητές της Χαμάς την Τετάρτη, ενώ απώθησε μια επίθεση του ένοπλου τμήματος της ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία επίσης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες.

Προσοχή το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες:

Το αμερικανικό δίκτυο CNN επισημαίνει ότι «ο Νετανιάχου υποσχέθηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο ότι με την επιχείρηση Άρματα του Γεδεών τα χειρότερα των μαχών θα είχαν τελειώσει μέχρι τώρα, αλλά 18 μήνες αργότερα, υποστηρίζει ότι οι χερσαίες δυνάμεις είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πόλεμος του Ισραήλ».