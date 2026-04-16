Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μετά την Ουγγαρία, παίρνει σειρά η Βουλγαρία με ζητήματα που αφορούν στο φυσικό αέριο, την επιρροή και το να διατηρηθεί η Σόφια σε στενή συνεργασία με τις Βρυξέλλες.

Ο Γκιούροφ διορίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο, μετά την παραίτηση του Ρόσεν Ζελιάζκοφ τον Νοέμβριο υπό την πίεση των διαδηλώσεων στους δρόμους και των επίμονων καταγγελιών για διαφθορά. Η θητεία του είναι ανύπαρκτη και έχει διαρκέσει λιγότερο από οκτώ εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, κάνει φρενήρεις συμφωνίες με το Κίεβο πριν από εκλογές που αυτός και οι σύμμαχοί του είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσουν – όλα σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τον αντίπαλό του να θεσπίσει πολιτικές που θα αναστατώσουν τις Βρυξέλλες.

Ο συνασπισμός του «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» παραπαίει με ένα θλιβερό 10% ενόψει των εκλογών της Κυριακής. Ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι μεταξύ του Μπόικο Μπορίσοφ (ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός μεταξύ 2009 και 2021) και του φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού του GERB-SDS, καθώς και του αριστερού συνασπισμού Προοδευτικής Βουλγαρίας του πρώην προέδρου Ρούμεν Ράντεφ.

Ο Μπορίσοφ είναι απίθανο να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά ο Ράντεφ είναι ένθερμος αντίπαλος του ουκρανικού εγχειρήματος της ΕΕ και κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις. Με τον χρόνο να περνάει, ο Γκιούροφ ξεκίνησε για το Κίεβο τον περασμένο μήνα.

Γιατί ο Γκιούροφ συνέδεσε τη Βουλγαρία με την Ουκρανία

Σε τελετή στην ουκρανική πρωτεύουσα στις 30 Μαρτίου, ο Γκιούροφ και ο Ουκρανός ηγέτης Βλαντιμίρ Ζελένσκι υπέγραψαν δεκαετή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με τους όρους της, η Βουλγαρία θα παρέχει διμερή στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για την επόμενη δεκαετία, οι δύο χώρες θα παράγουν από κοινού μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρομαχικά και οι ένοπλες δυνάμεις τους θα εκπαιδεύονται από κοινού. Επιπλέον, η Σόφια και το Κίεβο θα ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές κυρώσεων τους, ενώ η Βουλγαρία θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και θα υποστηρίξει την προσπάθειά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Η εξασφάλιση αυτής της συμφωνίας πριν από τις εκλογές ήταν κρίσιμη για τον Γκιούροφ. Ο Ράντεφ αντιτίθεται τόσο στη συμφωνία όσο και στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ακόμη και το κόμμα GERB υπό τον Μπορίσοφ απέσυρε την υποστήριξή του για τη συμφωνία το 2024 – με τον Μπορίσοφ να δηλώνει ότι το κόμμα του θα περιμένει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου πριν υπογράψει οτιδήποτε.

Ο Γκιούροφ αντιμετώπισε έντονη κριτική στο εσωτερικό επειδή υπέγραψε ένα τόσο σημαντικό έγγραφο χωρίς να κερδίσει πρώτα τις εκλογές: Ο Ράντεφ ήταν από τους πιο δριμείς επικριτές, αποκαλώντας τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό «πρακτικά παράνομο».

Μιλώντας στο Politico αυτή την εβδομάδα, ο Γκιούροφ επέμεινε ότι η Βουλγαρία «δεν μπορεί να περιμένει την «κατάλληλη στιγμή» όσον αφορά την ασφάλεια». Η Βουλγαρία κυβερνάται από πολλές υπηρεσιακές κυβερνήσεις από το 2021, καμία από τις οποίες δεν προχώρησε στη συμφωνία. Στην πραγματικότητα, ο Γκιούροφ άδραξε την «κατάλληλη στιγμή» για να επιβάλει τη συμφωνία προτού καθυστερήσει ο Μπορίσοφ ή μπλοκαριστεί εντελώς από τον Ράντεφ.

Από τους δύο υποψηφίους, ο Ράντεφ αποτελεί την πιο πιεστική απειλή για την Ουκρανία και τους υποστηρικτές της στη Σόφια και τις Βρυξέλλες. Ο Μπορίσοφ προσπάθησε να καθυστερήσει τη συμφωνία ασφαλείας, ενώ το GERB εξακολουθεί να υποστηρίζει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Ο Ράντεφ, ως πρόεδρος, άσκησε βέτο σε συμφωνία για την παροχή τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία το 2022, κατηγόρησε την Ουκρανία για την έναρξη της σύγκρουσης με τη Ρωσία και είπε στον Ζελένσκι κατάμουτρα το 2023 ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» στη σύγκρουση και ότι «όλο και περισσότερα όπλα δεν θα την λύσουν».

Κάνοντας εκστρατεία κατά της καλά τεκμηριωμένης διαφθοράς του Μπορίσοφ και του κύκλου του, ο συνασπισμός του Ράντεφ προηγείται του GERB στις δημοσκοπήσεις με εννέα μονάδες.

Αξιοποιώντας την Ουκρανία

Ο Γκιούροφ και η υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Ναντέζντα Νέινσκι, περιόδευσαν στην Ουκρανία στις αρχές του μήνα, με την Νέινσκι να συμφωνεί σε μια «ενεργή ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών» με την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ουκρανίας, την Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών. Η Νέινσκι συναντήθηκε επίσης με τον ακτιβιστή κατά του Κρεμλίνου, Πίτερ Πομεράντσεφ, για να συζητήσουν «πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας και των υβριδικών απειλών».

Την ίδια εβδομάδα, η Νέινσκι δημιούργησε μια προσωρινή μονάδα εντός του Υπουργείου Εξωτερικών για την «αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών», την οποία θα «συμβουλεύει» ο πρώην ερευνητής της Bellingcat, Κρίστο Γκρόζεφ. Καταζητούμενος στη Ρωσία για τον ρόλο του στην ενθάρρυνση Ρώσων πιλότων μαχητών να αυτομολήσουν στην Ουκρανία και κατηγορούμενος για συνεργασία με την βρετανική υπηρεσία κατασκοπείας MI6, ο Γκρόζεφ θα «βοηθήσει τον οργανισμό με συγκεκριμένες πληροφορίες που αποκαλύπτουν κακόβουλες επιρροές», οι οποίες στη συνέχεια θα αντιμετωπιστούν «μέσω μηχανισμών που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ο Γκιούροφ έχει ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει στις εκλογές ενεργοποιώντας τα ίδια εργαλεία λογοκρισίας που χρησιμοποίησε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία για να καταπνίξει την υποστήριξη προς τους ευρωσκεπτικιστές λαϊκιστές. Η επιτροπή συμφώνησε με το αίτημα και το διαβόητο «Σύστημα Ταχείας Αντίδρασης» της ΕΕ – το οποίο αναγκάζει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να αφαιρούν περιεχόμενο που έχει επισημανθεί από τους «ελεγκτές γεγονότων» των Βρυξελλών – είναι πλέον ενεργό στη Βουλγαρία.

Η ευρύτερη εικόνα και ο ρόλος της Ελλάδας

Μερικές ακόμη ενδείξεις για το γιατί ο Γκιούροφ θα ξόδευε τόσο μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο στην Ουκρανία και εναντίον του Ράντεφ μπορούν να βρεθούν εκεί όπου η πολιτική και η ενέργεια τέμνονται.

Ένα τμήμα της συμφωνίας που υπέγραψαν οι Γκιούροφ και Ζελένσκι τον περασμένο μήνα αναφέρει ότι η Βουλγαρία και η Ουκρανία θα «συνεχίσουν να εργάζονται ενεργά για να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Αναγνωρίζουν ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί στρατηγική διαδρομή για τη μεταφορά πρόσθετου φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω υφιστάμενων και μελλοντικών τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).»

Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, που βρίσκεται υπό κατασκευή, θα μεταφέρει περίπου 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG ετησίως από τερματικούς σταθμούς στην Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν υποστηρίξει το έργο, με τις Βρυξέλλες να επενδύουν περισσότερα από 240 εκατομμύρια ευρώ σε ένα τμήμα Ελλάδας-Βουλγαρίας της γραμμής το 2019, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τηλεφώνησε στον Γκιούροφ την περασμένη εβδομάδα για να ευχαριστήσει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό για την «υποστήριξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ο οποίος παρουσιάζει ευκαιρίες για τις εξαγωγές LNG των ΗΠΑ».

Το ρωσικό φυσικό αέριο εξακολουθεί να ρέει μέσω Βουλγαρίας προς την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία από τους αγωγούς TurkStream και Trans-Balkan. Η Σόφια σχεδιάζει να σταματήσει αυτή τη διαμετακόμιση έως το 2028, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ. Μόλις σταματήσει να ρέει ρωσικό φυσικό αέριο, το βουλγαρικό τμήμα του Trans-Balkan αγωγού θα μετατραπεί σε αντίστροφη ροή και θα ενσωματωθεί στο δίκτυο του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίγκαλ σημείωσε ότι το έργο θα «επεκτείνει σημαντικά την πρόσβαση [της Ουκρανίας] σε διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου» και θα βοηθήσει το Κίεβο να γεμίσει το υπόγειο σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η Αμερικανική Ένωση Ενέργειας περιγράφει την υποδομή αποθήκευσης της Ουκρανίας ως «το μεγαλύτερο και πιο στρατηγικά τοποθετημένο σύστημα στην Ευρώπη».

Ο Ράντεφ υποστήριξε το έργο του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου ως πρόεδρος, αλλά με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ουκρανίας να διακυβεύονται, ο Γκιούροφ πιθανότατα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία σχεδιάζει να σταματήσει τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της επικράτειάς της έως το 2028, ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Gazprom έχει ήδη πληρώσει για τα δικαιώματα διαμετακόμισης έως το 2039. Οι αντίπαλοι του Ράντεφ πιθανότατα φοβούνται ότι θα τηρήσει αυτή τη σύμβαση.

Το συμπέρασμα

Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι μόνο ένας παράγοντας σε μια εκλογική αναμέτρηση που η Ουάσινγκτον, οι Βρυξέλλες και το Κίεβο θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό. Η πιθανότητα ο Ράντεφ να εμποδίσει την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει ήδη αναγκάσει τον Γκιούροφ να επισκεφθεί το Κίεβο για να υπογράψει μια δεκαετή συμφωνία ασφαλείας, ενώ η προοπτική αντικατάστασης του πρόσφατα ηττημένου Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν από έναν άλλον κωλυσιεργό στη Σόφια έχει ωθήσει την ΕΕ να περιορίσει τον πολιτικό λόγο ενόψει των εκλογών.