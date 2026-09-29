Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία με στόχο την επιβεβαίωση της ισχυρής διμερούς εγγύτητας και τον συντονισμό των δύο χωρών σε κομβικά ευρωπαϊκά ζητήματα.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η προστασία των δημοκρατιών και της νεολαίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οικονομικό συνέδριο των δύο χωρών, καθώς και η επικύρωση της ιστορικής γαλλοϊσπανικής συμφωνίας φιλίας.

Υποδοχή με τιμές στα ανάκτορα και συνάντηση με φοιτητές

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στη Μαδρίτη είχε έντονο εθιμοτυπικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας έφθασε στη μεγάλη πλακόστρωτη αυλή των Ανακτόρων συνοδευόμενο από την έφιππη βασιλική φρουρά.

Εκεί τους υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας και τιμητικούς κανονιοβολισμούς, παρουσία και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Στο πλαίσιο του προγράμματός του, ο Γάλλος πρόεδρος επισκέπτεται το Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε για μια ανοιχτή συζήτηση με φοιτητές. Κεντρικό θέμα της ομιλίας του είναι η θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και της νεολαίας στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κοινό μέτωπο για τα Social Media και τους εφήβους

Το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων από την ψηφιακή έκθεση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος επιδιώκει να θεσμοθετήσει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέους κάτω των 15 ετών.

Στην προσπάθεια αυτή ευρίσκει έναν ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος προωθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Ισπανία για ηλικίες κάτω των 16 ετών. Παρά τα νομικά και θεσμικά εμπόδια, Παρίσι και Μαδρίτη επιδιώκουν να ηγηθούν αυτής της μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του γαλλικού προεδρικού ζεύγους το ισπανικό βασιλικό ζεύγος στα Ανάκτορα.

Η οικονομική και διπλωματική ατζέντα της δεύτερης ημέρας

Την Τετάρτη (30/09), η επίσκεψη αποκτά αμιγώς πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό περιεχόμενο, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ισπανία μετά από εκείνη του Νικολά Σαρκοζί το 2009.

Μακρόν και Φελίπε ΣΤ΄ θα εγκαινιάσουν το πρωί της Τετάρτης τις εργασίες του συνεδρίου, με τη συμμετοχή δεκάδων επιχειρηματικών ηγετών από τις δύο χώρες.

Στη συνέχεια, ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στο Παλάτι της Μονκλόα για επίσημες συνομιλίες με τον Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με κοινή συνέντευξη Τύπου.

Συγκλίσεις, συμφωνία φιλίας και γεωπολιτικές ισορροπίες

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αφετηρίες, οι δύο ηγέτες επιδεικνύουν ισχυρή ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Πρόσφατα ευθυγραμμίστηκαν σε κρίσιμα διεθνή μέτωπα, όπως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και η εναντίωση στην κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ελιζέ υπογραμμίζει την κοινή τους προσήλωση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Παράλληλα, η επίσκεψη συμπίπτει με την κρίσιμη κοινοβουλευτική διαδικασία για την επικύρωση της Συμφωνίας Φιλίας που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες στη Βαρκελώνη το 2023.

Μετά τη θετική απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης που έκρινε τη διάταξη συνταγματική, η ισπανική Γερουσία αναμένεται να υπερψηφίσει το κείμενο το απόγευμα της Τετάρτης, θέτοντας οριστικά σε ισχύ τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο κρατών.