Σε συναγερμό βρίσκονται οι πυροσβεστικές Αρχές σε χώρες της Ευρώπης, καθώς οι παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας και ένα νέο κύμα έντονης ζέστης ευνοούν την εκδήλωση μεγάλων πύρινων μετώπων. Το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφεται αυτή τη στιγμή στη νότια Γαλλία, όπου μια μεγάλη φωτιά έχει ήδη κάνει στάχτη περισσότερα από 13.000 στρέμματα γης, την ώρα που στην Ιβηρική Χερσόνησο, και συγκεκριμένα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο δύο άλλα μεγάλα μέτωπα.

Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει κρίσιμη στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε μια δύσβατη και ορεινή τοποθεσία κοντά στο Όρος Κανιγκού, έχει επεκταθεί γρήγορα καταστρέφοντας περίπου 13.500 στρέμματα.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν το καταστροφικό έργο της φωτιάς συναντούν τεράστια εμπόδια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής Διοικητής των τοπικών Πυροσβεστικών Δυνάμεων, Στεφάν Κλερκ, το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει σημαντικά η διαρκής ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, γεγονός που προκαλεί συνεχείς αναζωπυρώσεις και καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε τον καπνό γύρω στις 22.30 τοπική ώρα, κατόπιν εξαπλωνόταν ολοένα και περισσότερο. Κάποιος από τη Δημοτική Αρχή μας χτύπησε την πόρτα γύρω στη 01.00 το πρωί για να μας πει να φύγουμε. Υπήρχαν παντού πυροσβεστικά οχήματα, η οσμή του καμένου μας κατέκλυσε», περιέγραψε η Σαρλότ Πινιόλ, ηλικίας 30 ετών, η οποία αναγκάστηκε να εκκενώσει την οικία της στο Ιλ σιρ Τετ.

Μαζί με τη μητέρα της, τον γιο της και τα τρία σκυλιά τους, εγκαταστάθηκε σε ένα γήπεδο, όπου οδηγήθηκαν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 700 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς από το πρωί, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα που ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων, μαζί με άλλους έξι στη Γαλλία, τέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές με τον υδράργυρο να αναμένεται να ανέλθει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, μία εβδομάδα έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα.

Και άλλα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στη νότια Γαλλία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, με τον Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, να διατυπώνει την «ανησυχία» του μπροστά σε μια περίοδο πυρκαγιών που ξεκίνησε «έναν μήνα νωρίτερα».

Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ωστόσο η εξέλιξή τους ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μια φωτιά που ξεκίνησε στην Ισπανία, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. «Οριοθετήθηκε» σήμερα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Εντούτοις, όπως ανέφεραν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις σε ένα δελτίο Τύπου, αναμένεται μια «περίπλοκη ημέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολυάριθμων εστιών καπνού».

Το μεσημέρι, οι Αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχαν επιβάλει σε περίπου 10 κοινότητες γύρω από το Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, κοντά στη Ζιρόνα, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά οφείλεται πιθανόν σε «αμέλεια» και ένας άνθρωπος τέθηκε υπό κράτηση.

Στη βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, όμως «η κατάσταση εξελίσσεται ευνοϊκά» σήμερα, σύμφωνα με τις Αρχές που εκτιμούν πως περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο.