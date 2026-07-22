Συναγερμός έχει σημάνει στις ιταλικές αρχές λόγω δεκάδων ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Σικελία. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν δραματικά το έργο της κατάσβεσης, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου και τους θερμούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα δασικής και χαμηλής βλάστησης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την άμεση προληπτική απομάκρυνση περίπου εκατό κατοίκων από τις εστίες τους, ενώ εκκενώθηκε εσπευσμένα και μια κλινική στο κεντρικό τμήμα του νησιού, από όπου απομακρύνθηκαν ασφαλώς 22 ασθενείς.

Παρά τη συνεχή επιχειρησιακή συνδρομή των πυροσβεστικών αεροσκαφών, ορισμένες από τις εστίες παραμένουν ενεργές για ημέρες, διατηρώντας την περιοχή σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.

Η τοπική εφημερίδα Giornale di Sicilia έκανε σήμερα λόγο για θερμοκρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου σε πολλές κοινότητες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.

Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.