Δραματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη νότια Ιαπωνία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 13 νεκρούς, δεκάδες αγνοούμενους και σοβαρές υλικές ζημιές.

«Ακόμη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν. Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας Κουμαμότο, σχεδόν 10.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς χώρους. Παράλληλα, περίπου 36.700 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Διάσωση μέσα από τα ερείπια και εκρήξεις

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οκτώ ανθρώπους από τα συντρίμμια εμπορικού κέντρου κοντά στην πόλη Κουμαμότο. Το κτήριο υπέστη μερική κατάρρευση ύστερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τη σεισμική δόνηση. Από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ενώ εκφράζονται φόβοι για εγκλωβισμένους εργαζομένους.

Παράλληλα, σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, η κατάρρευση καμινάδας είχε ως αποτέλεσμα να αγνοούνται επτά άνθρωποι και τέσσερις ακόμη να τραυματιστούν σοβαρά.

Σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας Κουμαμότο, σχεδόν 10.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς χώρους. Παράλληλα, περίπου 36.700 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ζημιές σε υποδομές και ιστορικά μνημεία

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο με μεγάλες ρωγμές στους αυτοκινητοδρόμους. Εκτός από τις υποδομές, πλήγμα δέχτηκε και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς σημειώθηκαν ζημιές σε παραδοσιακά ιερά, σε ένα τεϊοποτείο του 17ου αιώνα, καθώς και στο ιστορικό Κάστρο της Κουμαμότο.

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, καταγράφοντας περίπου το 20% των σεισμών 6 Ρίχτερ και άνω παγκοσμίως, με τις αρχές να παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό για τυχόν μετασεισμικές δονήσεις.