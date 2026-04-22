Αν κάποιος έψαχνε το απόλυτο παράδειγμα του πώς το «περίμενε λίγο, να βγάλω ένα βίντεο», μπορεί να ξεφύγει επικίνδυνα, η απάντηση δεν θα βρισκόταν σε κάποιο τουριστικό αξιοθέατο, αλλά… στα 30.000 πόδια πάνω από τη Νότια Κορέα.

Η ιστορία δεν είναι νέα, συνέβη to 2021, πάνω από την πόλη Νταεγκού της Νότιας Κορέας, όταν οι πιλότοι των δύο μαχητικών F-15 αποφάσισαν να δημιουργήσουν… περιεχόμενο για τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 21/4, το ατύχημα συνέβη όταν ο πιλότος του ενός μαχητικού, ήθελε να απαθανατίσει την «τελευταία του πτήση» με τη μονάδα που υπηρετούσε τότε, κάνοντας ελιγμούς.

Ο συνοδός-πιλότος (wingman) άρχισε να τραβά φωτογραφίες με το κινητό του κατά την επιστροφή στη βάση. Ταυτόχρονα, το προπορευόμενο αεροσκάφος μπήκε κι αυτό στο «παιχνίδι», με τους πιλότους του να ζητούν να καταγραφούν και αυτοί στο βίντεο..

Στην προσπάθεια τουςγια το καλύτερο πλάνο, ο δεύτερος πιλότος ανύψωσε το αεροσκάφος και εκτέλεσε ελιγμό αναστροφής για να φανεί πιο εντυπωσιακός στο κάδρο.

Εκεί κάπου, η φυσική και η λογική αποφάσισαν να παρέμβουν: τα δύο μαχητικά ήρθαν επικίνδυνα κοντά, ο πρώτος πιλότος επιχείρησε απότομη κάθοδο για να αποφύγει το μοιραίο, αλλά ήταν ήδη αργά. Το αποτέλεσμα ήταν αντί για… στόρι στο Instagram μια σύγκρουση.

Το ένα F-15 υπέστη ζημιές στο φτερό, το άλλο στο ουραίο τμήμα. Οι πιλότοι σώθηκαν – ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς – αλλά το «μαλλί» για το περιεχόμενο άγγιξε τις 440.000 λίρες.

Από εκεί και πέρα, η υπόθεση πήρε πιο… γραφειοκρατική τροπή. Ο πιλότος που εκτέλεσε τον επίμαχο ελιγμό τέθηκε σε διαθεσιμότητα, αποχώρησε τελικά από την Πολεμική Αεροπορία και βρήκε δουλειά σε εμπορική εταιρεία.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε αρχικά ήταν σχεδόν… αβυσσαλέο: 880 εκατομμύρια γουόν. Ο ίδιος προσέφυγε, υποστηρίζοντας ότι δεν έδρασε μόνος του αλλά με την ανοχή, αν όχι την έγκριση, του άλλου πιλότου.

Και κάπου εκεί, η ευθύνη άρχισε να μοιράζεται: η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπήρχαν σαφείς κανόνες για τη χρήση κινητών και καμερών εν πτήσει. Με άλλα λόγια, κανείς δεν είχε πει ρητά το αυτονόητο.

Νοτιοκορεατικά μέσα είχαν ήδη από τότε επισημάνει ότι η πρακτική καταγραφής φωτογραφιών και βίντεο μεταξύ πιλότων δεν ήταν σπάνια εκείνη την περίοδο. Ένα είδος άτυπης «κουλτούρας cockpit», που έμοιαζε ακίνδυνη… μέχρι που έπαψε να είναι.

Με πληροφορίες από: Daily Mirror