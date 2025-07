Ένα F-35 Lightning II του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Lemoore στην κομητεία Κινγκς της Καλιφόρνια.

«Ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί και είναι ασφαλής. Δεν υπάρχουν άλλα θύματα», ανέφερε το ABC, επικαλούμενο δήλωση του NAS Lemoore.

Reports of a crash earlier involving a U.S. Navy F-35C Lightning II at or near Naval Air Station Lemoore in Kings County, California. The aircraft was reportedly forced to carry out an emergency landing, before being engulfed in flames. Police, fire, and rescue are on-scene… pic.twitter.com/DDSi2YVa23

